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Покер голів та асистів: гравці "Тоттенхема" встановили історичне досягнення в Англії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,2 т.
Сон Хин Мін і Харрі Кейн принесли ''Тоттенхему'' перемогу над ''Саутгемптоном''

Нападники "Тоттенхема" Харрі Кейн і Сон Хин Мін встановили історичний рекорд англійської Прем'єр-ліги у виїзному матчі другого туру чемпіонату проти "Саутгемптона".

Сон зробив покер, забивши всі чотири голи з передач свого партнера по команді. Як повідомляється на сторінці OptaJoe в Twitter, таке досягнення ще не підкорялося нікому з футболістів АПЛ.

Гравці "Тоттенхема" встановили рекорд АПЛ

Відзначимо, що поєдинок закінчився розгромною перемогою "Тоттенхема" з рахунком 5:2. Підопічні Жозе Моуріньо поступалися 0:1 по ходу першого тайму, але неймовірна гра Кейна (4 асисти та 1 гол) і Сона (4 голи) принесла перемогу лондонській команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка дортмундської "Боруссії" Марко Ройс встановив рекорд Кубка Німеччини, забивши гол за три секунди.

Чемпіонат АнгліїТоттенхем Хотспур
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