Покер голів та асистів: гравці "Тоттенхема" встановили історичне досягнення в Англії

Нападники "Тоттенхема" Харрі Кейн і Сон Хин Мін встановили історичний рекорд англійської Прем'єр-ліги у виїзному матчі другого туру чемпіонату проти "Саутгемптона".

Сон зробив покер, забивши всі чотири голи з передач свого партнера по команді. Як повідомляється на сторінці OptaJoe в Twitter, таке досягнення ще не підкорялося нікому з футболістів АПЛ.

Відзначимо, що поєдинок закінчився розгромною перемогою "Тоттенхема" з рахунком 5:2. Підопічні Жозе Моуріньо поступалися 0:1 по ходу першого тайму, але неймовірна гра Кейна (4 асисти та 1 гол) і Сона (4 голи) принесла перемогу лондонській команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка дортмундської "Боруссії" Марко Ройс встановив рекорд Кубка Німеччини, забивши гол за три секунди.