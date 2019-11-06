Показав судді: Мілевського покарали в чемпіонаті Білорусі

КДК Білоруської федерації футболу покарав штрафом 34-річного українського форварда "Динамо" (Брест) Артема Мілевського після поєдинку чемпіонату Білорусі проти солігорського "Шахтаря" (1:1).

OBOZREVATEL раніше вже повідомляв, що арбітр не призначив очевидний пенальті у ворота суперників "Динамо". Гравці брестського клубу, зокрема Артем Мілевський, намагалися переконати арбітра призначити 11-метровий удар за допомогою смартфона.

Сума штрафу Мілевського склала 637,5 білоруських рублів, що еквівалентно $310 або 7700 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко прокоментував марнотратний спосіб життя Артема Мілевського. "З його доходами залишитися практично голим і босим – це треба було, звичайно, постаратися...", – заявив колишній партнер Мілевського.

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