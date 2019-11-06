Головна Новини
6 листопада • оновлено в 14:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Показав судді: Мілевського покарали в чемпіонаті Білорусі

907 Читати матеріал російською

КДК Білоруської федерації футболу покарав штрафом 34-річного українського форварда "Динамо" (Брест) Артема Мілевського після поєдинку чемпіонату Білорусі проти солігорського "Шахтаря" (1:1).

OBOZREVATEL раніше вже повідомляв, що арбітр не призначив очевидний пенальті у ворота суперників "Динамо". Гравці брестського клубу, зокрема Артем Мілевський, намагалися переконати арбітра призначити 11-метровий удар за допомогою смартфона.

Сума штрафу Мілевського склала 637,5 білоруських рублів, що еквівалентно $310 або 7700 гривень.

Новини
"Хлопчику, а навіщо ти нам потрібен?" Мілевський відзначився витівкою в Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко прокоментував марнотратний спосіб життя Артема Мілевського. "З його доходами залишитися практично голим і босим – це треба було, звичайно, постаратися...", – заявив колишній партнер Мілевського.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особа
Артем Мілевський
Місце
Білорусь
Тег
Динамо Брест
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки