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Показано справжнє обличчя Росії на ЧС-2018

2.3тЧитати новину російською

Незалежна транснаціональна мультимедійна телерадіокорпорація "Телебачення Торонто" закликала всіх уболівальників не їхати на ЧС-2018. У соціальних мережах "ТТ" опублікував пронизливі ілюстрації з істинним обличчям Росії.

"Хочете піти на чемпіонат світу з футболу в Росії? Будь ласка, зрозумійте, що ви спонсоруєте війну, злочинність, військовий злочин і терор", - йдеться у підписі до фотографій.

Новини
Показаний істинний пекло в Росії напередодні ЧС-2018

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018

телебачення Торонто

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США елегантно принизили збірну Росії перед ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
телебачення Торонто
Місце
Росія
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Дебилизм процветает
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Иванов Сергей, дак вы его устраняйте етот дебелизм в лице карлика.
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