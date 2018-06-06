Показано справжнє обличчя Росії на ЧС-2018

Незалежна транснаціональна мультимедійна телерадіокорпорація "Телебачення Торонто" закликала всіх уболівальників не їхати на ЧС-2018. У соціальних мережах "ТТ" опублікував пронизливі ілюстрації з істинним обличчям Росії.

"Хочете піти на чемпіонат світу з футболу в Росії? Будь ласка, зрозумійте, що ви спонсоруєте війну, злочинність, військовий злочин і терор", - йдеться у підписі до фотографій.

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Ілюстрації ЧС-2018 телебачення Торонто

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США елегантно принизили збірну Росії перед ЧС-2018.