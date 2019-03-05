Показані "страшні" наслідки "тортур" Кокоріна в тюрмі — фотофакт

Представник московського управління ФСВП Сергій Циганков спростував інформацію про опік футболіста Олександра Кокоріна.

Олександр Кокорін Комсомольська правда

Напередодні адвокат Кокоріна Олексій Ромашов розповів, що спортсмену спалили шкіру і м'язову тканину на нозі в результаті неякісного електрофорезу. Він заявив, що через це у футболіста почалося нагноєння.

За словами Циганкова, після заяв Ромашова ФСВП провела перевірку. Фахівці не знайшли у Кокоріна опіків. За їхніми словами, йдеться про "незначне почервоніння шкіри".

Пізніше канал Life Shot опублікував у Telegram фотографію пошкодженої ноги спортсмена. На знімку видно лише невеликі подряпини, яки замазані зеленкою.

"Страшні" кадри "спаленої" ноги Кокоріна після проходження електрофорезу в Бутирці. Ось як виглядають справжні тортури в колонії", — із сарказмом зазначають автори фотографії.

Новини Мати Кокоріна розридалася після рішення суду в Москві

Нагадаємо, що 8 жовтня 2018 року Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновників у кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.

11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна й Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.

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