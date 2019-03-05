МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Показані "страшні" наслідки "тортур" Кокоріна в тюрмі — фотофакт

16.1тЧитати матеріал російською

Представник московського управління ФСВП Сергій Циганков спростував інформацію про опік футболіста Олександра Кокоріна.

Олександр Кокорін

Олександр Кокорін

Комсомольська правда

Напередодні адвокат Кокоріна Олексій Ромашов розповів, що спортсмену спалили шкіру і м'язову тканину на нозі в результаті неякісного електрофорезу. Він заявив, що через це у футболіста почалося нагноєння.

За словами Циганкова, після заяв Ромашова ФСВП провела перевірку. Фахівці не знайшли у Кокоріна опіків. За їхніми словами, йдеться про "незначне почервоніння шкіри".

Пізніше канал Life Shot опублікував у Telegram фотографію пошкодженої ноги спортсмена. На знімку видно лише невеликі подряпини, яки замазані зеленкою.

"Страшні" кадри "спаленої" ноги Кокоріна після проходження електрофорезу в Бутирці. Ось як виглядають справжні тортури в колонії", — із сарказмом зазначають автори фотографії.

Новини
Мати Кокоріна розридалася після рішення суду в Москві

Нагадаємо, що 8 жовтня 2018 року Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновників у кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.

11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна й Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Олександр Кокорін
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
27
24
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги