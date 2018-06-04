Показане справжне пекло в Росії напередодні ЧС-2018

У мережі величезну популярність набирає відео з Казані, в якому показані нелюдські умови проживання росіян.

Господарі мундіалю запрошують іноземців подивитися на їхні будинки: тут немає водопроводу, газопроводу, доріг, люди ходять в туалет на вулиці.

"Рональдіньо, Роналдо який-небудь або Пеле. Нехай приїде-подивиться, в яких ми умовах живемо в 21 столітті", - цитує жителів видання "Настоящее время".

Чиновники обіцяють їх розселити, але поки тільки вирили вигрібну яму однієї сім'ї.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США елегантно принизили збірну Росії перед ЧС-2018.