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19 вересня • оновлено в 02:02
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"Показали непогану картинку": Каштру прокоментував поразку "Шахтаря"

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Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував поразку від "Манчестер Сіті" в 1-му турі Ліги чемпіонів.

Луїш Каштру

Луїш Каштру

"Розуміли, наскільки складно буде грати з "МанСіті". Нашою метою було не дозволяти розвивати супернику атаки в центрі, залишали їм вільні фланги. Хотіли проводити швидко свої атаки. Після 0:1 Мораес міг забивати. У другому таймі знову був у нього момент. Зробили технічні помилки, особливо з третім голом. В обороні треба бути краще, суворіше. Такі моменти не трапляються в УПЛ. Сьогодні один заслужений переможець - "МанСіті", - заявив Каштру в ефірі телеканалу "Футбол 2".

За словами наставника в деяких моментах команда втратила баланс в обороні.

"Зі мною або з іншим тренером, всi команди випробують великі труднощі в матчах з "Сіті". Якщо ми подивимося на історію цього клубу за останні роки, вони завжди легко виходили з групи. Англійці забили через наши помилки. У першому таймі ми зробили те, що повинні були. З позитиву я б відзначив велику віддачу гравців, два моменти в першому таймі, і ще один у другому. Ці моменти дуже добре були розіграні. Ми показали непогану картинку команди, незважаючи на 0:3. Засмутили уболівальників. Хотіли домогтися хоча б нічиєї, але були малоефективні", – підсумував португалець.

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Нагадаємо, що гра в Харкові "Шахтар" – "Манчестер Сіті" завершилася з рахунком 0:3.

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Теми
Шахтар - Манчестер Сiтi Ліга чемпіонів
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Шахтар
Джерело
Джерело: Tribuna
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