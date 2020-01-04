Покарання за образи Зозулі в Іспанії зупинено

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу тимчасово призупинив дію санкцій, які накладені на "Райо Вальєкано" за образи фанатів клубу на адресу українця Романа Зозулі.
Як інформує Marca, "Райо" мав дуже мало часу для подачі апеляції, оскільки наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано"
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту
В МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужним відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
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