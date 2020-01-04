Покарання за образи Зозулі в Іспанії зупинено

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу тимчасово призупинив дію санкцій, які накладені на "Райо Вальєкано" за образи фанатів клубу на адресу українця Романа Зозулі.

Як інформує Marca, "Райо" мав дуже мало часу для подачі апеляції, оскільки наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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