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4 січня • оновлено в 20:12
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Покарання за образи Зозулі в Іспанії зупинено

1.5т
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Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу тимчасово призупинив дію санкцій, які накладені на "Райо Вальєкано" за образи фанатів клубу на адресу українця Романа Зозулі.

Як інформує Marca, "Райо" мав дуже мало часу для подачі апеляції, оскільки наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Тег
Райо Вальєкано
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