Погрози Зінченку, "воскресіння" Ярмоленка: топподій українців в Європі

Трансфери вляглися, літня підготовка пройшла, і вони знову в справі - найкращі українські легіонери знову на полях європейських чемпіонатів!

Так-так, нарешті в грі не тільки Руслан Малиновський, але і сам Андрій Ярмоленко, через 10 місяців! Крім цього не залишилися українці й без голів - дебютних і "потрійних". Але хто був топ більше всіх, OBOZREVATEL розповідає в своїй постійній рубриці.

Ярмоленко заново "дебютував" за "Вест Хем"

З того злощасного дня, коли Андрій Ярмоленко отримав травму "ахілла" і вилетів на довгий термін, пройшло трохи більше 10-ти місяців. Майже рік, щоб відновитися та знову повернутися на поле.

Андрій Ярмоленко по другому колу починає свою кар'єру в "Вест Хемі"

З огляду на вік Андрія, а також динаміку ротації та розвитку команд в англійській Прем'єр-лізі, багато хто не вірив у повернення в основу Ярмоленка. Проте, в минулому турі АПЛ прізвище українця стояло в стартових 11-ти нам матч ВХ проти "Уотфорда" (а за тур до цього футболіст вперше зіграв за "Вест Хем" після травми, вийшовши на заміну в кінці гри з "Брайтоном"). Андрій ніби заново дебютував за лондонців!

Правда, Ярмоленко зіграв лише 55 хвилин. Однак в першому таймі український нападник був чи не найактивнішим у "Вест Хемі" та мав свої моменти. До перерви на табло горіло 1:1, а після "молотобійці" довели справу до перемоги - 3:1.

У грі Ярмоленка аналітики в першу чергу відзначили, що українець віддав 26 пасів, 19 з яких були точними (73%), а два - ключовими. За все це гравець отримав оцінку 7,09 від відомого порталу WhoScored, що було одним з кращих результатів в команді на момент заміни.

Малиновський вийшов тільки на заміну, але потрапив на найсмачніше

Ще один знаковий дебют (вже справжній) для українського легіону - у Руслана Малиновського в Італії. 1 тур Серії А, і хавбек долучився до початку сезону разом з "Аталантою".

Дебют Руслана Малиновського в Серії А довго чекати не довелося

Руслан з'явився на полі на 54-й хвилині замість одного з центрбеків, діючи ближче до свого штрафного. І потрапив на найцікавіше, долучившись до камбеку "Аталанти". На момент появи Малиновського "бергамаски" програвали 1:2, але потім за 6 хвилин зуміли зрівняти рахунок і вийти вперед. Правда, Руслан не взяв участі в голах.

Після гри головний тренер "Аталанти" Джан-П'єро Гасперіні торкнувся гри Малиновського, але "сухо" і коротко: "Малиновському потрібно більше боротися в півзахисті. Він може діяти набагато краще".

Забив перший, але чи вдасться заспокоїти фанатів?

Поки Ярмоленко і Малиновський лише входять до складу своїх нових команд, Іван Петряк в Угорщині вже пройшов цей етап і почав забивати. У минулий уїк-енд український хавбек вперше відзначився за свій новий клуб МОЛ "Фехервар" (який до цього був більш знаком як "Відеотон").

Іван Петряк (праворуч) відкрив рахунок своїм голам за нову команду molfehervarfc.hu

Івану вдалося відзначитися в матчі з "Пакшем", завершивши дуже динамічну атаку чітким ударом низом. Гол екстра-класу, яких Петряк забив вже не один раніше в футболці найлютішого ворога "Фехервара" - "Ференцвароша".

На цьому ґрунті, до слова, у Петряка поки не все гаразд у "Фехерварі". Перші ігри українця в новій команді вийшли досить змазані, й фанати "взяли в лещата" Петряка, швидко присвоївши йому статус непотрібного гравця. Так Петряк був кілька матчів під тиском, особливо на тлі невдалого виступу команди в кваліфікації Ліги Європи. Але зараз вболівальники все ж не проігнорували гол Івана та повноцінно сприйняли його святкування, що може стати початком нового підйому українця.

У минулому сезоні за "Ференцварош" Петряк зіграв в чемпіонаті 28 матчів, забивши 6 голів і ставши одним з кращих асистентів команди. За "Фехервар" українець поки зіграв 8 ігор у всіх турнірах.

Після "помилкового" хет-трику оформив справжній

Український нападник Роман Дебелко, граючи в Латвії, дуже ударно починає осінню частину сезону - в його активі є вже і дубль, і хет-трик. При цьому хет-триків цілком могло бути два, з різницею в пару днів.

Однак в матчі Ліги Європи, граючи за ФК "Рига" проти фінського ХІКа, у Дебелко вийшов "помилковий" хет-трик: два м'ячі забито у ворота суперника, і один - в свої. А ось в матчі чемпіонату Латвії проти місцевого "Спартака" Дебелко вже "чисто" провів 3 м'ячі, зробивши це лише за перші 29 хвилин гри.

Зінченко пророкують проблеми в "Манчестер Сіті" з приходом нових конкурентів

Незважаючи на перемогу "Ман Сіті" в останньому на сьогодні турі АПЛ над "Борнмутом" (3:1), увага навколо Олександра Зінченка прийняла різний "відтінок". З одного боку, українець хоч і був традиційно ефективним в атаці та загалом витримав якість індивідуальних дій, але з іншого - дав досить багато свободи опонентам в обороні.

Олександр Зінченко останню гру (проти "Борнмута") закінчив з розбитою губою

Деякі авторитетні ЗМІ в Англії хоч і відзначили якість гри Зінченко, але при таких розкладах спрогнозували йому втрату місця в основі. У "Ман Сіті" з'явився хороший фланговий бек Жоао Канселу і захисник Анхеліно, які здатні закрити позицію лівого захисника. Також скоро відновиться й Менді. І якщо Зінченко не відновить баланс в рівні дій на атаку та захист, довіра Гвардіоли до нього може виявитися не 100-відсотковим...

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