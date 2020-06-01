"Погладив по обличчю": ексгравець "Шахтаря" прокоментував скасування голу "Динамо"

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук прокоментував найбільш суперечливий епізод у матчі "гірників" проти київського "Динамо", в якому гол столичного клубу був скасований.

"В даному епізоді не згоден з арбітром Монзуль. Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було. Таке відчуття, що Попов шукав контакт із плечем, корпусом. А Степаненко досвідчений гравець, впав. Я б на місці Степаненко зробив те ж саме. Для мене в цьому епізоді – більше гол. Попов торкнувся Степаненка, але не було удару", – цитують слова Шевчука телеканали Футбол.

Момент з Денисом Поповим і Тарасом Степаненко UkraineFootball.net

Нагадаємо, що в матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Динамо" з рахунком 3:1 і збільшив відрив від другого місця до 16 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер киян Олексій Михайличенко висловився про поразку в матчі з "гірниками".

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