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"Поганий сценарій": Путін поглузував з російських футболістів перед ЧС-2018

7.9тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін їдко підколов національну команду напередодні чемпіонату світу з футболу 2018 року. На думку глави Кремля, підопічні Станіслава Черчесова можуть програти навіть не найсильнішою збірною Японії.

"Ми сьогодні згадували про спорт, і мій хороший друг прем'єр-міністр Японії представив собі, що Росія і Японія будуть грати у фіналі чемпіонату світу. Це поганий сценарій - а раптом ми програємо? Біда-то яка буде, неможливо собі уявити. Але справа не в цьому. У світі складається ситуація, що всі грають в футбол, але при цьому застосовують правила боротьби дзюдо. Ось яка цікава гра виходить - і не зовсім футбол, і не дзюдо. Це просто хаос", - наводить слова Путіна Чемпионат.com.

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Нагадаємо, на груповому етапі домашнього ЧС-2018 Росія зіграє зі збірними Саудівської Аравії, Уругваю і Єгипту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футболу прийняла рішення про недлопуск російських допінг-офіцерів до роботи на чемпіонаті світу 2018 року.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Володимир Путін
Об'єкт
збірна Росії з футболу
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