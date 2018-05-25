"Поганий сценарій": Путін поглузував з російських футболістів перед ЧС-2018

Президент Росії Володимир Путін їдко підколов національну команду напередодні чемпіонату світу з футболу 2018 року. На думку глави Кремля, підопічні Станіслава Черчесова можуть програти навіть не найсильнішою збірною Японії.

"Ми сьогодні згадували про спорт, і мій хороший друг прем'єр-міністр Японії представив собі, що Росія і Японія будуть грати у фіналі чемпіонату світу. Це поганий сценарій - а раптом ми програємо? Біда-то яка буде, неможливо собі уявити. Але справа не в цьому. У світі складається ситуація, що всі грають в футбол, але при цьому застосовують правила боротьби дзюдо. Ось яка цікава гра виходить - і не зовсім футбол, і не дзюдо. Це просто хаос", - наводить слова Путіна Чемпионат.com.

Нагадаємо, на груповому етапі домашнього ЧС-2018 Росія зіграє зі збірними Саудівської Аравії, Уругваю і Єгипту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футболу прийняла рішення про недлопуск російських допінг-офіцерів до роботи на чемпіонаті світу 2018 року.