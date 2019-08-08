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Подзвонив Луческу: ЗМІ повідомили про супертрансфер Хачеріді

3.5т Читати матеріал російською

Ексфутболіст збірної України і київського "Динамо" Євген Хачеріді веде переговори про перехід в румунський "Стяуа".

Про це повідомив власник бухарестського клубу Джіджі Бекалі в інтерв'ю Digisport. Він заявив, що варіант із Хачеріді виник після його дзвінка Мірчі Луческу. Саме екснаставник "Шахтаря" порадив власнику "Стяуа" звернути увагу на 32-річного українського захисника.

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

TO10.GR

"Я подзвонив Мірчі й запитав його поради. Він порекомендував мені Хачеріді. Луческу — найбільша людина в румунському футболі, можливо, за всю історію. Його думку я дуже ціную", — зазначив власник румунського клубу.

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Цікаво, що в попередньому сезоні Хачеріді виступав у грецькому ПАОКу, який очолює син Мірчі Луческу — Разван Луческу.

Нагадаємо: 7 серпня румунські ЗМІ поділилися "смаженою" інформацією, повідомивши про те, що Мірча Луческу нібито отримав пропозицію очолити київське "Динамо". Пізніше цю новину прокоментував сам Мірча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "призначенні" Луческу в "Динамо" сплив несподіваний факт.

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Тема
Трансфери
Особи
Євген Хачеріді Мірча Луческу
Місце
Румунія Бухарест
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