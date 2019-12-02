Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Подвиг Ярмоленка, Яремчук поступається місцем: топподії українців у Європі

Читати матеріал російською

Давненько відразу кілька українських легіонерів радували голами, та й ще досить відмінними. І це ще Роман Яремчук минулого вікенду взяв паузу.

Хтось краще адаптувався в новому клубі, хтось вирішив зробити красу в останньому матчі сезону, а комусь просто пощастило – українці з'являлися на полях Європи в абсолютно різних ситуаціях, але цього разу зібрали пристойний урожай. А Андрій Ярмоленко нехай і не забив, але поклав на лопатки "Челсі" на "Стемфорд Брідж".

Новини
Переплутали: російський тренер згадав про курйоз з Ярмоленком у "Динамо"

У своїй традиційній рубриці OBOZREVATEL розповідає про найголовніші та націкавіші події життя українських футболістів у Європі.

Ярмоленко доторкнувся до нового досягненню "Вест Гема"

Після яскравого відрізка в серпні-вересні Андрій Ярмоленко разом з усім "Вест Гемом" не зміг уникнути спаду, ще й так, що застряг у 8-матчевій серії без перемог з шістьма поразками. Над тренером Маурісіо Пеллегріні вже нависло звільнення, а чималі звинувачення діставалися і Ярмоленку.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Але будь-яка серія має свій кінець, і минулої суботи "Вест Гем" зумів переломити свою чорну смугу. Та ще й як – гостьовою перемогою над "Челсі". Водночас "Молотобойці" не вигравали на "Стемфорд Брідж" цілих 17 років, і, напевно, не розраховували на перемогу зараз. Але все вийшло, як у невеликій казці – скромняги приїхали до фаворитів, поставили на гру третього воротаря, який дебютував в АПЛ, і виклались на всі 100 (а то і більше) відсотків! І хоча Ярмоленко вийшов тільки на заміну на останні 20 хвилин, Андрій віддав усього себе перемозі та заслужив тільки найпозитивніші відгуки.

До речі, останнього разу "Молотобойці" перемагали аж 22 вересня – "Манчестер Юнайтед", якому в тому матчі один із голів забив і Ярмоленко. Проте, "Вест Гем" як і раніше залишається в другій 10-ці команд, розділяючи з "Борнмутом" і "Ньюкаслом" 12-14 місця.

Україна не кидає "Гент" – забиває якщо не Яремчук, то Безус

У поточному сезоні український нападник Роман Яремчук робить шалений фурор у Бельгії, забивши за "Гент" вже 20 голів. Цього разу в матчі з "Кортрейком", Яремчуку дали відпочинок і взагалі не випустили на поле, але без гола українського Романа "Гент" не залишився – тепер забив тезка Яремчука, Роман Безус.

Роман Безус

Роман Безус

Безус також поступово стає одним із важливих гравців середини поля "Індіанців", цього разу відкривши рахунок в поєдинку з "Кортрейком". Водночас зробив це досить майстерно (Безус якщо забиває нечасто, то досить майстерно). А "Гент" виграв 2:0.

Для Безуса це став четвертий гол у сезоні, після м'яча "Стандарду" і дубля у ворота "Ейпена". Загалом Безус з початку сезону зіграв в 11 матчах, 6 раз опинившись в основі. "Гент" після 17 турів йде на 3-му місці, програючи лідерство "Брюгге" в 7 очок.

Шахов обжився в Італії та вже встиг засмутити "Фіорентину"

Євген Шахов влітку покинув грецький ПАОК (де грав три сезони) заради скромного італійського "Лечче". І якщо спершу Євген разом із "Летючими ослами" вигляд мав взагалі неважливий, то ближче до зими команда почала набирати. Як і сам Шахов.

Євген Шахов

Євген Шахов

Українець відіграв за "Лечче" вже 9 матчів (не пропустивши жодного у листопаді), а зараз зумів вперше стати співавтором перемоги. Євген у другому таймі відмінно відкрився в штрафний і видав результативний пас на партнера – цей гол так і залишився єдиним у грі. Загалом, це вже другий ассист Шахова в "Лечче", але тоді, в жовтні проти "Сампдорії", команда українця зіграла внічию (1:1). Сам же "Лечче" поки йде 15-м, здобувши першу перемогу (над "Фіорентиною") за 9 матчів.

Закрив сезон, "знявши павутину"

Для Олександра Нойка сезон 2019 Білорусі видався, напевно, найбільш вдалим і значущим в кар'єрі – Нойок став чемпіоном з "Динамо" Брест, яке перервало 13-річну гегемонію БАТЕ.

Нойок і Ко (також в "Динамо" грають ще два українця – Артем Мілевський і Олексій Хобленко) оформили чемпіонство в минулому, передостанньому турі чемпіонату. А наприкінці турніру, у грі з мінським "Динамо", Нойок вирішив зробити "вишеньку на торті" – українець метрів з 30-ти поклав м'яч точно в дев'ятку! Як говориться в таких випадках, "зняв павутину" як рукою закинувши м'яч.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Чемпіонат Англії чемпіонат Бельгії чемпіонат Білорусі Чемпіонат Італії українці за кордоном
Особи
Роман Яремчук Роман Безус Андрій Шахов Олександр Нойок Андрій Ярмоленко
Теги
Гент ФК Фіорентина ФК Манчестер Юнайтед ФК Вест Хем ФК Челсі Динамо Брест ФК Динамо Мінськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги