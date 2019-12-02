Подвиг Ярмоленка, Яремчук поступається місцем: топподії українців у Європі

Давненько відразу кілька українських легіонерів радували голами, та й ще досить відмінними. І це ще Роман Яремчук минулого вікенду взяв паузу.

Хтось краще адаптувався в новому клубі, хтось вирішив зробити красу в останньому матчі сезону, а комусь просто пощастило – українці з'являлися на полях Європи в абсолютно різних ситуаціях, але цього разу зібрали пристойний урожай. А Андрій Ярмоленко нехай і не забив, але поклав на лопатки "Челсі" на "Стемфорд Брідж".

У своїй традиційній рубриці OBOZREVATEL розповідає про найголовніші та націкавіші події життя українських футболістів у Європі.

Ярмоленко доторкнувся до нового досягненню "Вест Гема"

Після яскравого відрізка в серпні-вересні Андрій Ярмоленко разом з усім "Вест Гемом" не зміг уникнути спаду, ще й так, що застряг у 8-матчевій серії без перемог з шістьма поразками. Над тренером Маурісіо Пеллегріні вже нависло звільнення, а чималі звинувачення діставалися і Ярмоленку.

Андрій Ярмоленко

Але будь-яка серія має свій кінець, і минулої суботи "Вест Гем" зумів переломити свою чорну смугу. Та ще й як – гостьовою перемогою над "Челсі". Водночас "Молотобойці" не вигравали на "Стемфорд Брідж" цілих 17 років, і, напевно, не розраховували на перемогу зараз. Але все вийшло, як у невеликій казці – скромняги приїхали до фаворитів, поставили на гру третього воротаря, який дебютував в АПЛ, і виклались на всі 100 (а то і більше) відсотків! І хоча Ярмоленко вийшов тільки на заміну на останні 20 хвилин, Андрій віддав усього себе перемозі та заслужив тільки найпозитивніші відгуки.

До речі, останнього разу "Молотобойці" перемагали аж 22 вересня – "Манчестер Юнайтед", якому в тому матчі один із голів забив і Ярмоленко. Проте, "Вест Гем" як і раніше залишається в другій 10-ці команд, розділяючи з "Борнмутом" і "Ньюкаслом" 12-14 місця.

Україна не кидає "Гент" – забиває якщо не Яремчук, то Безус

У поточному сезоні український нападник Роман Яремчук робить шалений фурор у Бельгії, забивши за "Гент" вже 20 голів. Цього разу в матчі з "Кортрейком", Яремчуку дали відпочинок і взагалі не випустили на поле, але без гола українського Романа "Гент" не залишився – тепер забив тезка Яремчука, Роман Безус.

Роман Безус

Безус також поступово стає одним із важливих гравців середини поля "Індіанців", цього разу відкривши рахунок в поєдинку з "Кортрейком". Водночас зробив це досить майстерно (Безус якщо забиває нечасто, то досить майстерно). А "Гент" виграв 2:0.

Для Безуса це став четвертий гол у сезоні, після м'яча "Стандарду" і дубля у ворота "Ейпена". Загалом Безус з початку сезону зіграв в 11 матчах, 6 раз опинившись в основі. "Гент" після 17 турів йде на 3-му місці, програючи лідерство "Брюгге" в 7 очок.

Шахов обжився в Італії та вже встиг засмутити "Фіорентину"

Євген Шахов влітку покинув грецький ПАОК (де грав три сезони) заради скромного італійського "Лечче". І якщо спершу Євген разом із "Летючими ослами" вигляд мав взагалі неважливий, то ближче до зими команда почала набирати. Як і сам Шахов.

Євген Шахов

Українець відіграв за "Лечче" вже 9 матчів (не пропустивши жодного у листопаді), а зараз зумів вперше стати співавтором перемоги. Євген у другому таймі відмінно відкрився в штрафний і видав результативний пас на партнера – цей гол так і залишився єдиним у грі. Загалом, це вже другий ассист Шахова в "Лечче", але тоді, в жовтні проти "Сампдорії", команда українця зіграла внічию (1:1). Сам же "Лечче" поки йде 15-м, здобувши першу перемогу (над "Фіорентиною") за 9 матчів.

Закрив сезон, "знявши павутину"

Для Олександра Нойка сезон 2019 Білорусі видався, напевно, найбільш вдалим і значущим в кар'єрі – Нойок став чемпіоном з "Динамо" Брест, яке перервало 13-річну гегемонію БАТЕ.

Нойок і Ко (також в "Динамо" грають ще два українця – Артем Мілевський і Олексій Хобленко) оформили чемпіонство в минулому, передостанньому турі чемпіонату. А наприкінці турніру, у грі з мінським "Динамо", Нойок вирішив зробити "вишеньку на торті" – українець метрів з 30-ти поклав м'яч точно в дев'ятку! Як говориться в таких випадках, "зняв павутину" як рукою закинувши м'яч.

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