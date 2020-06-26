Подвиг Шовковського в серії пенальті вивів Україну до чвертьфіналу ЧС-2006

26 червня 2006 року збірна України вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року, обігравши в 1/8 фіналу Швейцарію в серії пенальті завдяки магії голкіпера Олександра Шовковського.

Основний і додатковий час матчу закінчилися нульовою нічиєю, що не дивно, якщо врахувати кількість створених командами моментів. У першому таймі Україна та Швейцарія обмінялися влученнями в поперечину після стандартних положень, а в другій половині поєдинку наша команда мала дві непогані нагоди для взяття воріт. Спочатку Андрій Шевченко пробив з-за меж штрафного, але трохи не влучив у ближній кут, а потім удар Андрія Гусіна після подачі з кутового всього на кілька сантиметрів розминувся зі стійкою.

У серії пенальті першим до м'яча підійшов Шевченко, але не зумів пробити голкіпера суперників. Його помилку тут же виправив Шовковський, потягнувши удар Марко Штреллера. Одним із переломних моментів серії став одинадцятиметровий у виконанні ще зовсім молодого Артема Мілевського, який впевнено підійшов до точки і "паненкою" відправив м'яч у сітку. Швейцарці промахнулися ще двічі – перекладина і сейв Шовковського – і вилетіли з ЧС-2006, а наша збірна згодом розгромно програла у чвертьфіналі майбутнім чемпіонам світу італійцям з рахунком 0:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL 11 червня 2012 року дубль Шевченка приніс Україні першу перемогу на домашньому Євро-2012.