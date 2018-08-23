Подруга українського воротаря "Реала" розповіла, де буде грати футболіст

Подруга українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна заявила, що він не буде нікуди переходити в оренду. За словами Анастасії Томазової, її бойфренд продовжить кар'єру саме в складі королівського клубу.

"Це все чутки. Андрій - гравець "Реала", і робить усе, щоб грати там", - написала в Instagram Анастасія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лунін потрапив у сферу інтересів "Вальядоліда" і може перейти в оренду на один сезон.

До цього була інформація, що Андрій може бути відданий в оренду іншому клубу з Мадрида - "Райо Вальєкано", який хоче таким чином скласти конкуренцію для ветерана команди Альберто Гарсії.

Нагадаємо, в новому сезоні Лунін ще не виходив на поле в офіційних матчах за мадридську команду. При цьому український футболіст відстояв на нуль у трьох поєдинках на передсезонному етапі.