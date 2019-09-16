"Почув Зеленського": Коноплянка зробив несподівану заяву

Новачок донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка жартівливо прокоментував своє перехід в стан чемпіонів України.

В інтерв'ю програмі "Профутбол" на каналі 2+2 півзахисник відзначив, що таким чином відреагував на заклик президента Володимира Зеленського.

Євген Коноплянка (праворуч) ФК "Шахтар"

"Чому я повернувся на рідну землю? Почув слова президента про те, що потрібно повертатися до України. Насправді чому б і ні, чому не повернути чемпіонат, який був 4 роки тому? В Європі все теж добре, хороші чемпіонати і команди, але своїх людей ми будемо радувати? Вони теж занудьгували, як я чув. Я скучив по чемпіонату України, це мій дім. Наші люди, наш менталітет", – цитує Коноплянку XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко оригінально прокоментував трансфер Коноплянки в "Шахтар".

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