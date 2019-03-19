Почув про Мораеса та "вистрілив": топ-події українців у Європі

Через декілька днів у Європі вперше в році зіграють національні збірні (в основному — у відборі Євро-2020 ), і напередодні українці вирішили добре "зарядитися" в клубних баталіях.

Крім Олександра Зінченка, який здійснив справжній подвиг в Англії, "вистрілили" й наші легіонери в Бельгії. Ну а хтось не впорався з пристрастями і заробив вилучення усього за 2 хвилини... OBOZREVATEL згадує минулий європейський вікенд і розповідає, якими яскравими подіями він запам'ятався для України.

Зінченко вийшов рятувати та привів у захват уболівальників

Ще зовсім нещодавно Олександр Зінченко в "Манчестер Сіті" міг тільки мріяти, щоб у статусі основного гравця отримувати необхідний відпочинок й водночас велику довіру. Але цього разу було саме так — на матч Кубка Англії проти "Суонсі" Хосеп Гвардіола залишив Зінченка в запасі (після серії непростих матчів Олександра в основі), але коли "Сіті" горів 0:2, українця випустили на поле рятувати ситуацію.

Олександр Зінченко

Разом із Зінченком у грі з'явилися також Рахім Стерлінг і Серхіо Агуеро, зміцнивши лівий фланг і значно посиливши атакуючу міць "Манчестера". У підсумку "городяни" зробили яскравий камбек — 3:2.

Після такої гри, нехай і не в найбільш значному турнірі, вболівальники "Сіті" ледь не "пищали" від захвату, який викликає у них Зінченко. "Ми знайшли свого хлопця, залиште його!" — всюди закликають фанати керівництво клубу, щоб боси швидше вирішили питання з майбутнім українця та продовжили з ним контракт.

У нинішньому сезоні "Ман Сіті" зберігає шанси одразу на 4 трофеї — Кубок Ліги вже виграли, а боротьба в англійській Прем'єр-лізі, Кубку Англії та Лізі чемпіонів ще триває.

Яремчук почув про Мораеса і зробив дубль?

Форвард бельгійського "Гента" Роман Яремчук після зими мало радував голами, але цього разу "вистрілив" дублем. Українець забив обидва м'ячі своєї команди у ворота "Сент-Трюйдена" (2:0), зробивши другий дубль у сезоні. Невже на Яремчука так вплинула натуралізація Мораеса, який стане прямим конкурентом Романа в збірній (щоправда, цей матч Яремчук провів за день до офіційного повідомлення про Мораеса, але в цьому не залишалося сумнівів ще раніше)?

Загалом же на рахунку Яремчука вже 12 м'ячів у сезоні за "Гент", а в чемпіонаті він є одним із кращих бомбардирів команди, розділяючи перший рядок із канадцем Девідом (по 8 голів). Завдяки голам українця "Гент" у останній момент зумів піднятися на 5-й рядок турнірної таблиці, і тепер із цієї позиції почне боротьбу на другому етапі. З наступного вікенду в Бельгії почнеться другий етап чемпіонату, де команди вже розділені на першу і другу шістки.

Роман Яремчук

Також зміг відзначитися ще один наш "бельгієць" — Руслан Малиновський. Правда, півзахисникові "Генка" пощастило менше — його команда не змогла втримати перемогу над "Зюльте-Варегемом" (3:3). Але Малиновський забив у незвичному для себе стилі — не ударом із дальньої чи середньої дистанції, а замкнувши флангову передачу на позиції форварда.

(гол Малиновського — з 0:55)

Віддав як Пірло, але рефері "не оцінив"

У справжню драму потрапили українці "Ференцвароша" з Угорщини —півзахисник Ігор Харатін, якого тренує Сергій Ребров. "Ференцварош" у турі чемпіонату здолав "Халадаш" (2:0), але не обійшлося без скандалу.

Команда Реброва забила вже в другій половині другого тайму, хоча зуміла відзначитися ще раніше. Забив італієць Давіде Ланцафаме з класного і досить тонкого пасу Ігоря Харатіна — українець віддав у кращих традиціях легендарного Андреа Пірло.

Але боковий рефері раптом підняв прапор — офсайд у Ланцафаме! Це доволі розлютило форварда і його партнерів із "Ференцвароша", але гол (як і красивий пас Харатіна) були зараховані.

Команда Сергія Реброва після 25-ти матчів лідирує в чемпіонаті з 55-ма очками, на 8 балів випереджаючи найближчого переслідувача.

Червоні очі перетворювалися в червоні картки та бійки

Не у всіх українських легіонерів у минулий вікенд виходило забивати та перемагати — траплялося й зворотне. Наприклад, як у Олександра Сватка в Хорватії — захисник "Хайдука" за дві хвилини заробив дві жовті картки й пішов із поля.

У Сватка вже була жовта картка, зароблена на 88-й хвилині, але незабаром українець неакуратно підставився під суперника в центрі поля і зірвав атаку, за що був "нагороджений" повторним попередженням і видаленням. Водночас Олександр є основним захисником "Хайдука" після переходу взимку з луганської "Зорі", провівши в Хорватії вже 3 матчі в основі.

Ще більше "запалив" Марко Девіч, який зараз грає в Азербайджані за "Сумгаїт". У середині першого тайму проти "Сабаха" (1:1), впавши після боротьби в штрафному, Девіч почав просити у рефері пенальті, але у відповідь отримав жовту картку за симуляцію. Це різко роздратувало Марко, що в результаті його довелося навіть відтягати від судді. Але після хвилини гарячої суперечки від Девіча, який ніяк не вгамовувався, рефері не витримав і показав нападнику другу картку, видаливши з поля.

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