Почув гімн клубу і почав підспівувати: футбольний фанат неймовірним чином вийшов з коми

Три роки тому 18-річний уболівальник німецького "Гамбурга" Моріс Циммерман потрапив у серйозну автомобільну аварію і впав в кому, але прийшов до тями, почувши гімн улюбленої команди.

Як повідомляє видання thecanadian.news, на той момент він перебував у несвідомому стані протягом семи тижнів, і лікарі вже не вірили, що Циммерман зможе коли-небудь говорити і ходити. Батьки Моріса весь час проводили біля свого сина, а його батько раз по раз включав гімн "Гамбурга", і це подіяло. В один момент 18-річний футбольний фанат відкрив очі, почувши пісню, і почав підспівувати.

Зараз Циммерман живе окремо від батьків, але все ще прикутий до інвалідного крісла. Незважаючи на це, він продовжує боротися і вірити в своє повне одужання.

Відзначимо, що останні два сезони "Гамбург" провів у другій німецькій Бундеслізі, двічі втративши шанс повернутися в елітний дивізіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уболівальник програв гроші під час шоу на телебаченні, відмовившись вимовити назву головного конкурента своєї команди.