Почнуть з "Реала" та "Барселони": Іспанія здійснила революцію у світовому футболі

Уже з нинішнього сезону деякі матчі чемпіонату Іспанії за участю "Реала" і "Барселони" будуть проходити на території США і Канади. Такої угоди керівництво Примери досягло з багатонаціональною компанією Relevant.

Контракт між сторонами укладено на 15 років, а основною його метою є популяризація футболу на території країн, які у 2026 році прийматимуть чемпіонат світу. Угода включає в себе пункт, за яким вже в нинішньому сезоні "Барселона" або "Реал" повинні провести один з якихось матчів в США.

"Ми прагнемо розвивати інтерес до футболу в усьому світі. Це революційна угода, безсумнівно, додасть фундаментальний імпульс популярності цього прекрасного виду спорту у Сполучених Штатах і Канаді", - заявив президент Примери Хав'єр Тебас.

Таким чином, іспанська Ла Ліга стала першою серед топ-чемпіонатів, яка буде проводити свої матчі за межами країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні мадридський "Реал" програв сусідам з "Атлетико" в матчі за Суперкубок УЄФА.