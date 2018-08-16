МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Почнуть з "Реала" та "Барселони": Іспанія здійснила революцію у світовому футболі

5.5тЧитати новину російською

Уже з нинішнього сезону деякі матчі чемпіонату Іспанії за участю "Реала" і "Барселони" будуть проходити на території США і Канади. Такої угоди керівництво Примери досягло з багатонаціональною компанією Relevant.

Контракт між сторонами укладено на 15 років, а основною його метою є популяризація футболу на території країн, які у 2026 році прийматимуть чемпіонат світу. Угода включає в себе пункт, за яким вже в нинішньому сезоні "Барселона" або "Реал" повинні провести один з якихось матчів в США.

Новини
Вперше в кар'єрі: "Барселона" взяла важливе рішення по Мессі

"Ми прагнемо розвивати інтерес до футболу в усьому світі. Це революційна угода, безсумнівно, додасть фундаментальний імпульс популярності цього прекрасного виду спорту у Сполучених Штатах і Канаді", - заявив президент Примери Хав'єр Тебас.

Таким чином, іспанська Ла Ліга стала першою серед топ-чемпіонатів, яка буде проводити свої матчі за межами країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні мадридський "Реал" програв сусідам з "Атлетико" в матчі за Суперкубок УЄФА.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Об'єкти
Реал МадридФК Барселона
Джерело
Джерело:Чемпионат.com
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги