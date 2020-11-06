Початок матчу Ліги Європи зірвала сильна злива. Відео

Поєдинок Ліги Європи між іспанським "Вільярреалом" і ізраїльським "Маккабі" було відкладено на годину через неймовірну зливу.

Команди зустрічалися напередодні на полі команди з Іспанії. Незадовго до стартового свистка на Вільярреал обрушилася справжня тропічна злива, яка перетворила футбольне поле на величезний басейн.

Стадіон "Естадіо де ла Сераміка" залило водою ФК "Вільярреал"

Кільком десяткам працівників стадіону довелося понад півгодини прибирати воду з газону, після чого команди вийшли на розминку, а потім провели сам матч. Поєдинок завершився перемогою іспанців – 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні луганська "Зоря" зазнала третьої поспіль поразки на груповому етапі Ліги Європи. Команда Віктора Скрипника на своєму полі була розгромлена грецьким АЕКом, в складі якого виступають українці Євген Шахов і Дмитро Чигринський.