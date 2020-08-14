Побудувати "Шахтар" в Києві Луческу не вдасться, – Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що новий тренер "Динамо" Мірча Луческу не зможе побудувати в Києві ще один "Шахтар" через відмінності в філософії двох конкуруючих клубів.

"Думаю, що побудувати "Шахтар" у Києві йому не вдасться, тому що у кожного своя філософія. Сьогодні в "Шахтарі" на контракті 13 бразильців, з яких два – з українським громадянством. Ми пішли іншим шляхом і спробуємо пройти його до кінця. Розуміючи, які складні часи настали після Революції гідності, ми повністю перебудували нашу структуру", – цитує слова Суркіса-молодшого видання " Новий Час ".

Президент киян зазначив, що в команді вирішили зробити акцент на вихованні молодих українських талантів.

"Ми дали можливість розвиватися нашій молоді, додатково реконструювали корпус для дитячої спортивної школи. І сьогодні наш акцент на українських хлопців. Ось у цьому році випущено 25 хлопців 17 років. З них 14 осіб почали працювати в команді U-19, і у багатьох із них є майбутнє у великому футболі", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс зізнався, що не очікував такої реакції вболівальників "Динамо" на призначення Луческу.