Побиття фанів "Ліверпуля" в Києві: з'явилися фото побоїща

Побиття англійських уболівальників в Києві викликає побоювання з приводу можливих подальших хуліганських атак, оскільки "Ліверпуль" готується зіграти з "Реалом" у фіналі Ліги чемпіонів в суботу, 26 травня.

Так прокоментували НП в українській столиці в британському таблоїді The Daily Mirror, який опублікував фотографії погрому.

Один з уболівальників з Ліверпуля, який не захотів називатися, був затриманий поліцією, коли спробував втекти. Коли його повалили на підлогу і наділи наручники, він благав звільнитися, кричачи: "Я нічого не зробив, я просто обідав".

Він сказав ЗМІ після звільнення: "Ми просто обідали. Вони просто штурмували це місце - вони кидали столи. Це було жахливо. Ми просто хотіли піти. Ми нічого не зробили".

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько тисячі прихильників "Ліверпуля" скасували рейси в Київ з-за того, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", можна буде подивитися на великому екрані в київській фан-зоні.