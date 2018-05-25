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Побиття фанів "Ліверпуля" у Києві: поліція розповіла про учасників бійні

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Правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці з уболівальниками англійського футбольного клубу "Ліверпуль" у Києві, і до управління поліції доправили двох постраждалих іноземців.

Аміністратівні протоколи були складені щодо двох учасників нападу на англійських фанів, йдеться у повідомленні Національної поліції.

Згідно з інформацією, в ході бійки двоє фанатів отримали тілесні ушкодження.

Бійка фанатів у Києві

The Daily Mirror

"Під час спілкування затримані відмовилися давати будь-які пояснення з приводу того, що сталося, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а постраждалі відмовилися від написання заяв", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Спочатку стосовно двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Пізніше справа була перекваліфікована в групове хуліганство: правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Поліція розшукує інших учасників бійки, щоб надати їх діям правову оцінку.

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Уболівальникам "Ліверпуля" скасували рейси до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Зазначено, що після проведення першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація інциденту.

Відомо, що у закладі Rooster досі не прибрани меблі, які англійські вболівальники використовували для свого захисту, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Зараз досі не прибрано. Ми поговорили з адміністрацією закладу, кажуть, що меблі були сильно пошкоджені, зараз їх трохи прибрали. Вболівальники були змушені захищатися. Кажуть, що вони використовували і стільці, і столи, щоб ці 20 невідомих в масках не сильно їх побили", - йдеться у повідомленні.

Кафе Rooster

The Daily Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися фотографії з місця бійки уболівальників у Києві.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", можна буде подивитися на великому екрані у фан-зоні на Контрактовій площі.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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