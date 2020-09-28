Победное шествие "Динамо" Луческу в ЛЧ: обзор спортивных СМИ

Очередной победный шаг киевского "Динамо" по направлению к групповому турниру Лиги чемпионов задал информационный тон отчетной футбольной недели. А фоном пестрой еврокубковой картины стали драматические поединки в Лиге Европы "Десны" и "Колоса".

"ДЕСНА" И "КОЛОС". ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕ СВОБОДНЫ...

Увы, оба наших полпреда выбыли из розыгрыша второго по значимости клубного турнира: "Десна" – после первой же попытки, уступив на выезде немецкому "Вольфсбургу" (0:2), "Колос" – после второго отборочного раунда, также в гостях в овертайме проиграв хорватской "Риеке" (0:2). При этом украинские клубы-дебютанты, по общему мнению, выглядели весьма достойно, а коллективу из Коваливки даже удалось внести свой вклад в еврокубковую копилку.

Аналитики сходятся во мнении: "Десне" однозначно не повезло со жребием. Впрочем, и в борьбе с представителем бундеслиги черниговская команда, пропустив быстрый гол, казалась способной переломить ход встречи.

"Стійким залишається відчуття, що "Десні" не вистачило зовсім трохи, – делится впечатлениями Микола Решнюк (ua.tribuna.com, 24.09.20). – Трохи удачі в ударі Калитвинцева, який заблокували майже на лінії. Трохи влучності та майстерності у Будківського під кінець гри та ще за рахунку 0:1. Трохи спокою замість гарячкуватості, яка затьмарила голову Тамму. Так, з цих "трохи" й утворився програшний гандикап, який іншими словами називається "браком досвіду". Але ж хлопці Рябоконя впродовж матчу розвинулись достатньо, щоб переконати – брак досвіду можна компенсувати вірою в себе і в тренерські ідеї".

Удаление эстонского легионера Тамма в начале второго тайма стало одним из ключевых моментов игры. Останься соперники в равных составах – ее результат мог быть совершенно иным, считают некоторые авторы.

"Прекрасный матч, который показывает нехватку опыта у "Десны", – считает, в частности, сайт footboom.com (25.09.20). – До удаления было видно, что черниговцы могут вытащить эту игру. Однако удаление все перечеркнуло. Теперь нужно сделать правильные выводы, чтобы в следующем сезоне подобных ошибок не повторять".

"Вторую половину встречи подопечные Рябоконя начали весьма агрессивно – сразу две шикарные атаки в первые шесть минут, но так и не получилось забить, – развивает тему isport.ua (24.09.20). – "Десна" была настолько хороша, что возникали сомнения в том, что "Вольфсбург" сумеет продержаться, но тут случился весьма неприятный инцидент – Йоонас Тамм вначале получил желтую за фол против голкипера немецкого клуба, а через три минуты увидел перед собой второй "горчичник"..."

"Десна" была очень организованной. Игроки были агрессивны и хорошо нас закрывали. Не случайно в прошлом сезоне эта команда пропустила меньше всех в чемпионате Украины", – похвалил оппонента наставник "Вольфсбурга" Гласнер, которого цитирует footboom.com (25.09.20).

Хочется надеяться, что деснянцы сделают необходимые выводы из столь скоротечной еврокубковой эпопеи, что горький опыт сплотит и закалит команду, сделает ее еще сильнее и амбициознее. В качестве этакого подстегивающего напутствия на дальнейшую работу – и подопечным Рябоконя, и "Колосу" – звучит порция критики от журналиста портала "Спортарена" Андрея Шихмана, призывающего не списывать неудачи обоих клубов на нехватку опыта, а копнуть чуть глубже.

"То количество грубых ошибок, та беспомощность и – сказать бы – приговоренность, с которой черниговчане вышли на матч в Германии, сделали поражение неминуемым, – читаем в материале (sportarena.com, 25.09.20). – Нет у нас – не только у "Десны", но и в целом ментально у клубов отечественной школы футбола – эдакой удали, залихватской смелости. Поднести сенсацию и в дерзкой борьбе приятно удивить – это не о нас. О нас – тяжело пахать весь матч, отбиваться двумя редутами и в итоге пропустить, когда ноги уже не слушаются, на последних минутах".

В составах клубов-дебютантов – добрая половина игроков, отыгравших не один матч еврокубков, имеющих необходимый опыт подобных противостояний. Учитывая же, что соперники украинцев вовсе не представляли собой непреодолимых препятствий, этот двойной вылет – тем обиднее.

"Коваливская команда в своей истории видела соперников посильнее – на рабочем газоне, в сопутствующих футболу условиях, подопечные Костышина сыграли бы совершенно иначе и, вероятнее всего, победили бы, – продолжает А.Шихман (sportarena.com, 25.09.20). – Но в том-то и состоит жестокая правда этой игры, что побеждает тот, кто приспосабливается к любым условиям и любым соперникам. И это была "Риека", затолкнувшая "Колосу" две кочерыжки и получившая шанс удвоить свой клубный бюджет благодаря продвижению в Лиге Европы. Это вопрос опыта? Нет, это не вопрос опыта. Половина состава "Колоса" уже играла в еврокубках, в том числе – и в групповых турнирах. Костышин в бытность игроком, а это важное уточнение для тренера, в опыте которого только один клуб, много наиграл на международном уровне. Почему ребята не смогли сделать то, что сделала "Риека" – просто перестрадать, поднажать, подстеречь свой шанс?.. Увы, не хватило изобретательности, инициативности, если угодно, смелости. Но хоть за старания спасибо – сражались, этого не отнять…"

Примечательно, что одним из главных виновников поражения "Колоса" стал самый опытный игрок – недавно пополнивший ряды коллектива Евгений Селезнев экс-форвард сборной Украины. На последних минутах основного времени он не использовал вернейший момент, наверняка решивший бы исход встречи.

"По игре "Риека" была лучше и острее. 7:2 – удары в створ, 13:4 – угловые свидетельствуют об этом. Но забей Селезнев в самом конце основного времени, и кто бы обращал внимание на эту статистику?! – задается риторическим вопросом заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов (fraza.com, 25.09.20). – У "Риеки" просто не было бы времени отыграться. Увы, но многоопытный нападающий позволил непозволительный промах, не сумев нормально принять классную передачу партнера... Форвард, за плечами которого не один десяток матчей за сборную, в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов, не имеет права на подобные ошибки, тем более в ключевой фазе игры".

Среди факторов, помешавших в итоге "Колосу", обозреватели в один голос отмечают погоду и состояние поля в Риеке. И хотя условия были одинаковыми для обеих команд, это обстоятельство, конечно же, нельзя обойти вниманием.

"Ключевым моментом противостояния стал… сильный ливень, – констатирует sport.ua (25.09.20). – Дренажная система стадиона не справилась с таким потоком воды, и газон практически сразу пришел в негодность. Перемещать по нему мяч стало очень сложно, он застревал в воде". "На протяжении двух таймов "Колос" и "Риека" играли в футбол – интересное противостояние двух команд примерно одного класса, – пишет в отчете для "трибуны" Олег Барков. – Да, без ярких красок и голов, но на поле был рисунок игры. Коваливцы строго придерживались своего плана, который работал. У "Риеки" не было особых шансов для взятия ворот, хоть они и больше атаковали. Но все это жестко перечеркнул проливной дождь, обрушившийся на стадион. Поле быстро превратилось в одну большую лужу и начало напоминать матчи из 90-х – мяч то и дело застревал в воде и грязи, о какой-то осмысленной игре в таких условиях говорить не приходилось. Удивительно, но арбитр даже не думал останавливать матч, хотя футбола на таком газоне не было" (ua.tribuna.com, 24.09.20).

"Местные агрономы даже не старались делать вид, что что-нибудь могут сделать с ужасным качеством покрытия", – справедливо упрекает организаторов матча football.ua (25.09.20).

"На таком болоте, по идее, представители УЕФА не должны были позволять завершать матч, но как-то ни остановки матча для "уборки" воды, ни переноса его на чуть позднее время, либо вовсе на день не произошло. Игрокам пришлось грести", – отмечает footboom.com (25.09.20).

"ДИНАМО" ЛУЧЕСКУ НАПОМНИЛО "ДИНАМО" ЛОБАНОВСКОГО

Под аккомпанемент сильного дождя прошел и матч "Динамо" в Генте. Снова, как и в августовской дуэли за Суперкубок Украины с "Шахтером", наставник киевлян Мирча Луческу воспользовался "фартовым" способом защиты от непогоды, что не преминули подметить и обыграть в своих репортажах многие издания.

"Из-за дождя небо, казалось, плакало. Тренер киевлян Луческу, 75-летний хитрый лис, накинул на голову полотенце, пытаясь подражать матери Терезе. Однако молиться было незачем", – напишет бельгийская газета La Capitale, намекая на внушительное превосходство "Динамо" в этом сверхважном поединке – первом раунде дуэли за выход в основную сетку Лиги чемпионов с соответствующими бонусами от УЕФА.

"На кону не только солидные призовые – больше 30 миллионов евро (годовой бюджет клуба), но и дальнейшие взаимоотношения бывшего тренера "Шахтера" с болельщиками бело-синих, – предварял игру в Генте Богдан Грыщук (sportarena.com, 23.09.20). – Конечно, наивно думать, что ультрас "Динамо" примут Луческу, но те, все еще сомневающиеся поклонники команды, наверняка изменят свое отношение к назначению румынского специалиста. Впрочем, вопрос отношений – это всегда лирика и личное. Важнее другое: сегодня Луческу, в упрек которому ставили его солидный даже по тренерским меркам возраст, в очередной раз будет доказывать, что не утратил ни профессиональное чутье, ни умение выстраивать долгосрочную стратегию".

Последний этап квалификации Лиги чемпионов предложил Луческу новые вызовы. Во-первых, до визита в Бельгию он еще не руководил командой вне Киева в официальных матчах. Во-вторых, впервые решал турнирную задачу в рамках двухматчевого противостояния, требующего особой стратегии, тактики и соответствующей подготовки. Так, в Гент "Динамо" отправилось за два дня до матча, а не за день, как традиционно было раньше, для лучшей адаптации и возможности получить больше времени на полноценный тренировочный процесс и восстановление. Помимо этого, руководство киевского клуба достигло договоренности с "Минаем" об обмене местами проведения поединков в чемпионате: игра, разделившая две встречи с "Гентом", прошла не в Ужгороде, а в Киеве, избавив столичный клуб от лишних переездов.

Победа со счетом 2:1, приблизившая "Динамо" к Лиге чемпионов, стала для киевлян юбилейной, сотой, в самом престижном турнире. А Мирча Луческу, проводивший 136-й матч в еврокубках во главе украинского клуба, возглавил список тренеров-гвардейцев, побив рекорд, принадлежавший великому Валерию Лобановскому и продержавшийся 19 лет.

Весьма символично, что некоторые журналисты, описывая перипетии матча в Генте, не удержались от сравнений манеры действий команд этих двух выдающихся специалистов.

"В первые минуты динамовская игра очень напоминала те самые командные рисунки времен Лобановского, когда каждый знает маневр каждого, когда в штрафной соперника есть несколько острых предложений, когда игрок бежит на точку и знает на какую точку отдавать и, наконец, когда отбор мяча начинается на половине поля соперника. На это было любо-дорого смотреть. Это было возвращение к себе, к истории своих успехов, к тому, что давно учили, но уже забыли", – считает Артем Жолковский (dynamo.kiev.ua, 24.09.20).

Его коллега Алексей Мацкевич более детально анализирует стиль игры "Динамо" в дебютной фазе поединка, которая во многом предопределила весь ход борьбы.

"Лучше всего о принципах позиционного нападения "Динамо", которое пытается привить Луческу, говорит первый гол киевлян, – читаем в его материале для football.ua (24.09.20). – Прежде чем мяч дошел до Супряги, Динамо выполнило 21 передачу. Под руководством румына столичный клуб разыгрывает свои атаки тщательно. Команда расшатывает оборону соперника, постоянно ищет там свободные зоны".

Итоговый победный результат увенчал грамотную, классную игру "Динамо", которое превзошло соперника по всем основным компонентам – в скорости, тактике, дисциплине и исполнительском мастерстве, вынудив хозяев ошибаться и сурово за эти ошибки наказав.

"Мне очень понравилось, как "Динамо" начало встречу, когда разрывало соперников в контратаках, одна из которых привела к голу Супряги, – отмечает А.Шахов (fraza.com, 24.09.20). – Очень важно, что быстрые контратаки здорово сочетались с надежными действиями в обороне, и Забарный с Миколенко в центре защиты действовали, будто они не второй матч вместе проводят, а триста второй! Даже Караваев, которого я не раз критиковал, сыграл очень здорово и не только был надежен в обороне, но и в атаках принимал активное участие, в том числе и в голевой. Второй же тайм и вовсе получился эталонным. И это не преувеличение. Согласитесь, играя на поле соперника, не позволить команде уровня "Гента" (а это даже в нынешних реалиях не последняя команда из нечемпионского потока) ни разу пробить по твоим воротам – дорогого стоит".

Лишь в течение короткого отрезка в конце первого тайма "Гент" владел инициативой. Но во второй 45-минутке бельгийцы довольно быстро остались в меньшинстве. И два предупреждения украинского легионера "Гента" Безуса, одного из лучших в составе своего коллектива, стали своего рода квинтэссенцией игрового тонуса и морального состояния хозяев, наглядной иллюстрацией старой футбольной поговорки: каждая команда играет так, как позволяет ей соперник.

"Может быть, этот грубый фол Безуса на динамовской половине поля, за который он получил вторую желтую карточку, и связан именно с безысходностью? Не получается ничего; динамовцы читают мысли соперника, словно букварь, перекрывают все зоны..." – допустил А.Шахов (fraza.com, 24.09.20).

Симптоматичный факт, который пресса (преимущественно бельгийская) смаковала на все лады: игра с земляками из "Динамо" стала настоящим кошмаром для трех украинцев "Гента". Помимо удаления хавбека Безуса, игра ознаменовалась также травмой форварда Яремчука и причастностью к двум пропущенным мячам защитника Пластуна.

"Двое из них играли за "Динамо", Пластун – киевлянин, выступавший за скромную "Оболонь", – напоминает La Capitale (23.09.20). – Все они превратились в главных неудачников этого вечера. Сначала выпал Яремчук, который мог доказать своему бывшему клубу, что его рано списали со счетов. Затем удалили Безуса. Ему вообще повезло, что он не получил прямую красную карточку за фол на Шапаренко. Де Пена забил победный мяч после рикошета от Пластуна".

Взяв моду с появлением Луческу отвечать своим критикам игрой и результатом, "Динамо" таким образом весьма своеобразно отреагировало на звучавшие в свое время упреки по поводу ошибок в селекционной работе. Мол, тот же Безус "погас" в Киеве, а Яремчук, вместо того, чтобы продолжать защищать цвета клуба, его воспитавшего, с успехом выступает в Бельгии, откуда попал даже в сборную Украины. Возвращаясь, опять-таки, во времена Лобановского, не лишним будет вспомнить, что далеко не каждый из тех, кого прочили в динамовские звезды, оправдывал эти ожидания. Это касалось как талантливых воспитанников дубля, так и приглашенных, уже состоявшихся в других клубах мастеров.

"Можно сколько угодно шутить про украинских агентов в составе соперника, которые помогали как могли, но нельзя не отметить: это везение "Динамо" заслужило", – закрывает тему Дмитрий Литвинов (ua.tribuna.com, 24.09.20).

С ним согласны и бельгийские СМИ, подметившие и другие особенности матча.

"Динамо" действовало жестко и не позволяло хозяевам поля играть в привычном стиле... "Гент" ничего не мог поделать с обороной соперника" (Voetbal Primeur). "Гол Кляйндинста не выглядел логичным. "Гент" не мог ничего создать в атаке в этот вечер, но смог забить" (Voetbal Krant). "Генту" было очень сложно в этом матче. Он явно не понимал, как разрушить оборону соперника" (Sporza).

"К одному из самых важных матчей в первой части сезона "Динамо" подошло на высоком уровне готовности – физической, тактической и, чего точно не было раньше, психологической, – резюмирует уже отечественный сайт zbirna.com (24.09.20). – В первом тайме вопросы, конечно, еще возникали, но после перерыва, когда "Гент" остался вдесятером, их почти не было. Хотя в таких играх соперника нужно добивать по полной программе, но в "Динамо" решили, что лежачего не бьют, и ограничились минимальной победой".

По мнению не назвавшего себя автора, самым позитивным моментом стала игра бело-синих в обороне, где одной из самых примечательных фигур является юный Забарный.

"Илья провел второй поединок в Лиге чемпионов и снова не дал повода усомниться в своих игровых качествах, – подтверждает Богдан Грыщук (sportarena.com, 24.09.20). – Отсутствие опасных моментов у ворот "Динамо" – яркое тому подтверждение. Не по годам надежная и рассудительная игра 18-летнего защитника, да еще и на таком уровне – главное открытие старта сезона у "Динамо".

Заметно выросла и эффективность действий киевлян в атаке.

"Если в минувшем сезоне точность ударов составляла 39%, а на один гол уходило почти по девять выстрелов, то теперь эти показатели стали 53% и пять соответственно, – читаем в статье на zbirna.com (24.09.20). – Предельная концентрация, высокая мотивация и необсуждаемый авторитет тренера – пока в этом видится главный секрет команды Мирчи Луческу".

КИЕВСКИЙ КЛУБ МЕНЯЕТСЯ. НО ВИДЯТ ЭТО НЕ ВСЕ

Уже сам по себе результат важнейшего матча в Генте наталкивает на выводы об изменениях, происходящих в "Динамо" с момента появления у руля коллектива Мирчи Луческу. Еще более впечатляет динамика выступлений столичного клуба в текущем сезоне.

"Поразительно все-таки, ведь совсем недавно мы проигрывали "Колосу" и "Десне", находились в шаге от третьего места, – оглядывается на несколько месяцев назад Артем Жолковский (dynamo.kiev.ua, 24.09.20). – И вот команда уже в шаге от группы Лиги чемпионов. Точно также вспомнилось, как "Динамо", вылетевшее отовсюду осенью 1996-го, через год тем же составом громило "Барселону". Причудливы футбольные пути, очень редко лежащие прямо".

"Еще два месяца назад совмести в одном предложении "групповой этап Лиги чемпионов" и "Динамо" – пожали бы плечами, – вторит ему Павел Булах (footboom.com, 24.09.20). – А теперь сидим и барыши прикидываем. Куда сколько. Два месяца прошло. Это о роли тренера в команде..."

На предматчевой пресс-конференции в Бельгии Мирча Луческу кратко очертил задачи, которые ему предстоит решить с "Динамо". "Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет – однозначно результат", – сказал румынский специалист.

Отчасти это ответ тем, кто упрекает киевлян в чрезмерном прагматизме и отсутствии зрелищности. И его вполне можно подкрепить весьма красноречивыми цифрами – уже по горячим следам победы над "Гентом".

"Дивно все ще читати розчаровані коментарі експертів, мовляв, бракує видовища, це не рівень київського клубу, – не без иронии подходит к "разбору полетов" football24.ua (24.09.20). – Вибачте, але епоха трилерів, камбеків, шалених сюжетів залишилася в минулому. Десь там на київських 3:3 з "Брюгге" у 2019-му. Дуже велике задоволення всі отримали? Сьогодні настав момент здорового цинізму. Естетів просять вийти або попереджають, що цей арт-хаусний футбол не для всіх. На виході ви отримуєте результат. Хтось скаже, що випадковий, на фарті, суддівстві. Але цифри захистять Луческу: 8:2 за точними ударами, майже вдвічі більше точних передач, успішність яких становить 90% проти 80% у "Гента". У суперника одне влучання гольове на стандарті, друге після дальньої спроби. У "Динамо" менше втрат (різниця – на 8), більше виграних єдиноборств унизу (3), перехоплень (2) та відбирань (9)".

"Трибуна" предлагает свою версию отсутствия феерии от "Динамо" в выездном матче лигочемпионской квалификации, увязывая воедино два непреложных факта.

"Первый – Луческу находится на начальном этапе построения позиционной игры, – пишет Дмитрий Курпас (ua.tribuna.com, 24.09.20). – У игроков есть связи и химия, но нет полного понимания, как действовать при разных сценариях на поле. Второй – погода. Игра на тяжелом поле – скорее преимущество для бельгийцев. "Динамо" было гораздо сложнее показать уровень в комбинационной игре, зато "Гент" мог вырываться в контратаки и создавать моменты после вертикальных атак и стандартов. Этим хозяева и пользовались в тот короткий промежуток, когда им удавалось доминировать".

Результат и наполнение матча, по мнению автора, дают повод для здорового оптимизма: полурезервное "Динамо" выглядело на выезде куда солиднее не самого простого оппонента. "И у этого есть название – класс", – таков вывод А.Курпаса.

"Динамо" при Луческу вновь и вновь показывает себя командой, во-первых, прагматичной, во-вторых, умеющей пользоваться ошибками соперника, – читаем у Сергея Шевченко (еженедельник "Футбол", 24.09.20). – Своевременное давление, отличная реализация, в целом надежная игра в обороне – разве что отдельные эпизоды заставили динамовских болельщиков понервничать, ну так в центре защиты совсем молодой парень. Динамовцы теперь обязаны попадать в Лигу чемпионов – иного результата не поймут, болельщицкие ожидания растут после каждого матча. Если суммировать игру в Генте, то киевляне сделали все возможное, чтобы не испытывать проблем в ответном матче".

Что же до упреков насчет "антифутбола" от разного рода экспертов, закрывающих глаза на объективные условия, в которых нынче приходится работать динамовскому наставнику, порой они звучат откровенно комично. Особенно – из уст отставных тренеров, имевших в свое время шанс провести "Динамо" к успеху собственным путем, но в итоге расписавшихся в профессиональной импотенции и переквалифицировавшихся в телевизионных "гуру".

"Только ленивый не даст очевидный вердикт – Луческу "на опыте" решает задачи подручными средствами, – оценивает Павел Булах (footboom.com, 24.09.20). – С учетом травм центрбеков, с учетом неоптимальной формы Вербича и Цыганкова, пытаясь попрочнее приладить каждую деталь несбалансированного пока механизма и дотянуть до группового этапа Лиги чемпионов. К трем с гаком десяткам миллионов в клубный бюджет и возможности немного выдохнуть. Чуть поднастроив по ходу дела командный механизм еще до зимнего межсезонья".

"Сейчас "Динамо" – с парой центрбеков, которым на двоих меньше 40 лет; непрофильным левым защитником; хавбеками, всеми списанными пару лет назад; лидером последних сезонов, сидящим на скамейке; в общем, с кучей вещей, которые можно исправлять – в шаге от первого с 2016 года участия в групповом этапе ЛЧ. Для первой пары месяцев пребывания Луческу в команде – полет нормальный", – поддерживает коллегу Дмитрий Литвинов (ua.tribuna.com, 24.09.20).

В прессе отмечаются самые характерные черты обновляющегося "Динамо".

Луческу дает играть молодым футболистам, при нем реально прогрессируют Шапаренко и Супряга. Сильный ход – появление 20-летнего Сироты и 18-летнего Забарного в центре защиты. Мирча зарекомендовал себя неординарным психологом, найдя подход к "проблемному" Родригешу и заставив развиваться уже зрелого Сидорчука. Тренер не боится экспериментировать, применяя ротацию и выставляя игроков на несвойственные им позиции.

Наставник проявляет инициативу относительно селекционной политики и организации клубного процесса, предлагая успешные наработки, опробованные им в донецком "Шахтере" – кстати, в куда более "сытое" время. Это подтверждает, в частности, признание бывшего спортивного директора харьковского "Металлиста" Евгения Красникова.

"Луческу Ахметов купил, кроме Неймара, весь цвет бразильского футбола, – цитирует специалиста dynamomania.com (19.09.20). – Они купили много классных футболистов. Если Исмаили не играл, то это очень мощная селекционная работа".

Сколько пришлось услышать и прочесть о том, что в киевском "Динамо", с его нынешним подбором игроков, Мирче Луческу, который, дескать, изжил себя, не удастся достичь чего-нибудь существенного. Однако уже первые результаты в новом коллективе доказывают: с одной стороны, румынский тренер не собирается почивать на лаврах, с другой, его роль в прошлых успехах донецкого клуба как минимум равнозначна финансовым вливаниям владельца "Шахтера".

Тем же, кто испытывает антипатии к Мистеру, признать этот факт куда труднее, нежели продолжать пытаться сформировать вокруг Луческу имидж "сбитого летчика", человека, которому просто иногда везет.

Скажем, после уверенной победы киевлян над "Минаем" в очередном туре (4:0) возникла версия о том, что на исход поединка повлиял арбитр, неоправданно удаливший игрока закарпатцев. Ее настойчиво продвигали и главный тренер "Миная", и эксперты каналов "Футбол" – Йожеф Сабо и Алексей Белик.

"Как только в чемпионате появляется конкуренция, включается рупор телеканалов-трансляторов. Обидно, когда комментаторы искусственно подливают масла в огонь, критикуя правильные решения арбитра, – отметил в интервью корреспонденту UA-Football бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар. – Одиннадцатиметровый на 15-й минуте в ворота "Миная" был очевиден как по духу игры, так и по тексту Правил. Красная карточка Павлишу – тоже. Красная карточка дается тогда, когда игрок фолит, даже не пытаясь сыграть в мяч. Что и произошло. Почему же они так подробно не разбирали судейскую работу после матча "Заря" – "Шахтер", когда в ворота горняков Романов не назначил чистый одиннадцатиметровый во втором тайме?" (ua-football, 27.09.20).

По мнению Андрея Шахова, слабая игра "Миная" и раннее удаление его игрока – вовсе не главные причины крупного выигрыша "Динамо".

"У меня появилось ощущение, что после побед над "Шахтером", АЗ, "Гентом" к игрокам вернулась та самая психология победителей, которая, казалось, улетучилась после последних неудач, – написал популярный автор на портале fraza.com (27.09.20). – Появилась уверенность в своих силах, которая никоим образом не превращается в самоуверенность. Ребята понимают, что и как нужно делать, чтобы добиться результата".

И таких выводов о качественных изменениях – с каждым удачным поединком "Динамо" все больше. Ну впрямь, нельзя же не замечать очевидного, а настаивать на обратном способны либо люди, страдающие отсутствием логики, либо исполнители чьих-то заказов по дискредитации Луческу, его работодателей и киевского клуба в целом. Для них, само собой, турнирные успехи бело-синих – что кость в горле, как и перспективы возвращения "Динамо" к лучшим образцам зрелищной игры, "прописанной" в традициях коллектива.

"Такого "Динамо" у киевских болельщиков не было несколько лет. Потому давайте радоваться постепенно достигнутому и верить в то, что Луческу удастся поставить и футбол, который устроит даже самых требовательных фанов", – предлагает Дмитрий Литвинов (ua.tribuna.com, 24.09.20).

"Вболівальники "Динамо" вже давно хотіли побачити результат. Схоже, що на диво всім його принесе з собою 75-річний тренер, який став легендою головного суперника свого теперішнього клубу", – пытается заглянуть в завтрашний день Игорь Цвик (sportanalytic.com, 24.09.20).

Автор считает, что, вопреки кампании недоброжелателей, главный тренер "Динамо" стремительно завоевывает все новых и новых приверженцев в Украине.

"Варто відзначити, що саме таке обіцяв уболівальникам київського клубу Ігор Суркіс, – читаем далее в материале И.Цвика. – Пам'ятаєте, як під час презентації румунського спеціаліста президент "Динамо" казав, що Луческу тут виключно задля результату, а після його досягнення його полюблять фанати? Як бачимо, наразі це призначення себе виправдовує" (sportanalytic.com, 24.09.20).

УКРАИНУ СНОВА УНИЗИЛИ. ФФУ/УАФ СНОВА МОЛЧИТ...

Подводя итог футбольной недели, нельзя не сказать не только о количественных потерях Украины на еврокубковой арене, но и о пробоинах имиджевых. Так, черниговская "Десна" в Германии столкнулась просто-таки с унизительным "приемом" со стороны "Вольфсбурга".

"В третий раз за неполный календарный год украинские клубы становятся соперниками "Вольфсбурга" в еврокубках. "Александрию" в группе Лиги Европы "волки" дважды обыграли, а вот о "Шахтер" в плей-офф турнира зубы обломали. И, видимо, так расстроились, что решили выместить злость на "Десне". Будем надеяться, подчеркнутое невнимание – на грани с хамством – к приему гостей найдет свою оценку со стороны УЕФА", – отметил в отчете для электронной газеты "Футбольный клуб" Алексей Казанов (footclub.com.ua, 25.09.20).

"Спочатку "Вольфсбург" відмовився надати "Десні" автобус для того, щоб забрати команду з аеропорту, – делится подробностями сайт "Футбол 24". – Мовляв, протистояння складається з одного матчу, тому господарі повинні самі займатися супутніми питаннями, оскільки позбавлені такого клопоту в разі матчу-відповіді. Чернігівці таки знайшли транспорт і навіть взяли власного перекладача. Сюрпризи продовжилися вже на стадіоні. Коли "Десна" прибула туди для тренування, всі роздягальні були замкнені. Тобто команду пустили на арену, але місце, щоб банально переодягнутися, не надали. Ба більше, продукти, які гості мали отримати згідно з райдером, просто звалили на купу в коридорі перед входом до роздягальні. Олександр Рябоконь дипломатично заявив, що не бачить у цьому великої проблеми. Зрештою, дісталося і самому наставнику. Передматчеву прес-конференцію керманича "Десни" скасували, бо німецьких журналістів банально не цікавили коментарі українського фахівця" (football24.ua, 25.09.20).

Вдобавок сам матч был перенесен с изначально заявленной основной арены "Вольфсбурга" на стадион резервной команды. Подобным образом хозяева вряд ли выказали свое отношение к Лиге Европы и организации, проводящей турнир. Зато отношение к гостям и нашей стране – в полной мере.

Совсем недавно с подобным свинством столкнулась и сборная Украины, которую по прибытии в Испанию изрядно промариновали в аэропорту. Два вопиющих случая – это уже тенденция. В которую, думается, вполне увязывается и матч по "водному поло" с участием "Колоса". Трудно представить, чтобы на таких полях, какое было в Хорватии, проводили официальные матчи участники Лиги Европы калибра английского "Тоттенхэма", итальянского "Милана", нидерландского ПСВ, шотландского "Селтика", турецкого "Галатасарая", швейцарского "Базеля" или португальского "Спортинга". А загнать в болото украинцев – запросто. Это повергает в ступор и наталкивает на грустные размышления.

Может, на сей счет есть какое-нибудь авторитетное мнение у нашей доблестной федерации футбола, заботиться об авторитете которого – первейшая обязанность ФФУ/УАФ и ее руководителей. Надуманные добродетели, прикрывающие преступные деяния засевшей в Доме футбола камарильи. Невероятные достижения, существующие лишь в воображении горе-чиновников, – против очевидных ужаснейших проблем, превращающих цветущую некогда футбольную Украину в отсталую провинцию, где царят хаос и беззаконие, где власть под себя подмяли казнокрады и коррупционеры.

Да, у нас по-прежнему возникают поводы для радости, наши команды иногда радуют болельщиков – стремлением бороться и умением побеждать. Вот мы снова готовимся приветствовать два украинских клуба в групповом турнире Лиги чемпионов и надеемся, что они там изрядно "пошумят", как надеемся и на то, что "Заря" не затеряется в Лиге Европы. Но все это происходит никак не благодаря УАФ, а чаще всего – даже вопреки их (без)деятельности.

Разве своими богатейшими традициями, славной историей, своими выдающимися созидателями Народная Игра заслужила такого беспросветно-серого настоящего, в котором любой лучик света, любой глоток чистого воздуха – сродни чуду?..