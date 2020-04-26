"Побачу, як його вхопить грець": Уткін висловився про бійку з Соловйовим
Російський спортивний коментатор Василь Уткін упевнений, що не зможе прийняти виклик телеведучого Володимира Соловйова побитися з ним.
"Він почав погрожувати мене побити. Я не стану з ним битися ні за яких обставин, тому що якщо цю людину зачепити хоча б пальцем, ти гарантовано втратиш все і сядеш, це абсолютно очевидно. Взагалі, бажання побитися з ким би-то не було у людини, який скрізь ходить з двома ФСОшнікамі, це вкрай смішно. це по-друге. І по-третє, моя зброя – слово. Якщо мені доведеться зустрінеться з Володимиром Соловйовим де-небудь, щоб він не робив, я не трону його пальцем. Я приберу руки за спину. В цьому є прекрасний бонус – я своїми очима побачу, як його вхопить грець", - заявив Уткін у себе на Youtube-каналі.
У коментарях під відео користувачі порадили Уткину подавати на Соловйова в суд за статтею 119 КК РФ – погроза вбивством або нанесенням тяжкої шкоди здоров'ю.
"Ви ж розумієте, що нічого не буде? І тоді з'явиться привід говорити про слабкість і ще щось подібне. Ні, загроза публічна, я людина публічна. Я живу у вас на виду. Я навіть ні до якої організації не належу. Якщо все це настільки шалено, що дійде до якогось втілення, ну що ж... якщо ви це дозволите, якщо ви з цим змиритесь, тоді я просто дурень, що у все це вліз. Комусь, можливо, навіть буде цікаво, що все ось так закінчиться", - відповів Уткін.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили і має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на баттл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожабою Соловйова з пенісом в руці.