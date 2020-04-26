"Побачу, як його вхопить грець": Уткін висловився про бійку з Соловйовим

Російський спортивний коментатор Василь Уткін упевнений, що не зможе прийняти виклик телеведучого Володимира Соловйова побитися з ним.

"Він почав погрожувати мене побити. Я не стану з ним битися ні за яких обставин, тому що якщо цю людину зачепити хоча б пальцем, ти гарантовано втратиш все і сядеш, це абсолютно очевидно. Взагалі, бажання побитися з ким би-то не було у людини, який скрізь ходить з двома ФСОшнікамі, це вкрай смішно. це по-друге. І по-третє, моя зброя – слово. Якщо мені доведеться зустрінеться з Володимиром Соловйовим де-небудь, щоб він не робив, я не трону його пальцем. Я приберу руки за спину. В цьому є прекрасний бонус – я своїми очима побачу, як його вхопить грець", - заявив Уткін у себе на Youtube-каналі.

У коментарях під відео користувачі порадили Уткину подавати на Соловйова в суд за статтею 119 КК РФ – погроза вбивством або нанесенням тяжкої шкоди здоров'ю.

"Ви ж розумієте, що нічого не буде? І тоді з'явиться привід говорити про слабкість і ще щось подібне. Ні, загроза публічна, я людина публічна. Я живу у вас на виду. Я навіть ні до якої організації не належу. Якщо все це настільки шалено, що дійде до якогось втілення, ну що ж... якщо ви це дозволите, якщо ви з цим змиритесь, тоді я просто дурень, що у все це вліз. Комусь, можливо, навіть буде цікаво, що все ось так закінчиться", - відповів Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!