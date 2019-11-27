Футболіст по-звірячому вкусив суперника (відео 18+)

Футболіст парагвайського "Серро Портеньо" Фернандо Аморебьєта в боротьбі за м'яч вкусив свого суперника з "Олімпії" за голову.

Незвичайний епізод трапився на 83-й хвилині. Винуватець інциденту вів верхову боротьбу з Нестором Камачо, проте м'яч до футболістів так і не долетів. А втім, Аморебьета залишився незадоволений діями нападника суперників і не придумав нічого кращого, ніж вкусити того за потилицю. Камачо відразу впав, а арбітр вручив ексфутболісту "Атлетіка" з Більбао заслужену червону картку.

Фернандо Аморебьєта вкусив суперника The Sun

Нагадаємо, що раніше подібним чином тричі відзначився зоряний уругваєць "Барселони" Луїс Суарес. Його жертвами стали Отман Баккаль з "ПСВ" за часів виступів за "Аякс", Браніслав Іванович з "Челсі" за часів "Ліверпуля" і Джорджо К'єлліні зі збірної Італії на чемпіонаті світу 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч російської Ліги Чемпіонів закінчився грандіозною бійкою, внаслідок якої постраждали гравці гостей.

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