Стопами Шеви: "Мілан" хоче купити гравця "Динамо"

Захисник київського "Динамо" і збірної України 20-річний Віталій Миколенко незабаром може поповнити склад італійського "Мілана".

За повідомленням Sky Sport Italia, у штаб-квартирі міланського клубу серйозно обговорюють можливість купівлі талановитого українського футболіста.

Віталій Миколенко

Авторитетний портал Transfermarkt оцінив молодого захисника в 2 мільйони євро.

Контракт Віталія Миколенко з "Динамо" розрахований до 2023 року.

У минулому сезоні футболіст зіграв 32 матчі, в яких забив один м'яч і зробив п'ять результативних передач. Також на його рахунку 5 ігор за національну збірну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відходу в "Рому" Паулу Фонсека, трасферний ринок вирує чутками про можливі переходи в інші команди лідерів "гірників".

За інформацією порталу Revista Esportiva, донецький клуб за 15 мільйонів євро готовий розлучитися з одним із лідерів команди – бразильцем Тайсоном.

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