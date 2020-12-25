По одному з "Динамо" і "Шахтаря": УПЛ представила символічну збірну першого кола

Українська Прем'єр-ліга представила найкращих футболістів першого чемпіонату, згідно з рейтингом авторитетного порталу Wyscout.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЛ, з "Динамо" і "Шахтаря" в символічну збірну потрапили всього по одному гравцю. Киян представляє Віктор Циганков, а "гірників" – Микола Матвієнко.

Повністю її склад має такий вигляд:

Голкіпер: Євген Волинець ("Колос");

Захисники: Денис Балан ("Інгулець"), Сергій Яворський ("Ворскла"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Тарас Саків ("Минай", "Рух");

Півзахисники: Віктор Циганков ("Динамо"), Владислав Кочергін ("Зоря"), Анатолій Нурієв ("Минай"), Дмитро Мишньов ("Маріуполь").

Нападники: Пилип Будківський ("Десна") і Шахаб Захеді ("Олімпік").

Нагадаємо, що за підсумками першого кола "Динамо" лідирує в УПЛ, випереджаючи донецький "Шахтар" на одне очко після 13 турів. В активі киян 30 пунктів. Замикає турнірну таблицю "Дніпро-1" з 8 балами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірникам" присудили технічну перемогу над "Інгульцем" за останній матч перед зимовою перервою. Це викликало велике невдоволення у президента дебютантів УПЛ Олександра Поворознюка.