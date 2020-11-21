Щодо матчу Швейцарія – Україна буде нестандартне рішення від УЄФА: ЗМІ розкрили деталі

Розгляд справи по матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна пройде за прискореною процедурою, повідомляє sport.ua з посиланням на свої джерела.

23 листопада – крайній термін, до якого обидві сторони (насамперед Україна) повинні передати в штаб-квартиру Європейського футбольного Союзу всі необхідні документи. Після цього УЄФА розгляне справу, водночас одразу засідатиме Апеляційний комітет УЄФА, а не Контроль-дисциплінарний комітет.

За інформацією ЗМІ, найімовірніше, остаточне рішення потрібно чекати до кінця наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада головний лікар кантону Люцерн відправив нашу команду на карантин і скасував зустріч Швейцарія – Україна.

Пізніше він пояснив своє рішення, а глава Швейцарського футбольного союзу заявив, що цей матч неможливо зіграти 2021 року і назвав два варіанти виходу з цієї ситуації.

Віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький пояснив, як проходитиме розгляд справи.