Щодо матчу Швейцарія – Україна буде нестандартне рішення від УЄФА: ЗМІ розкрили деталі

Максим Іншаков Футбол 17:23, 21.11.2020 Оновлено: 17:59, 21.11.2020

Розгляд справи по матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна пройде за прискореною процедурою, повідомляє sport.ua з посиланням на свої джерела.

23 листопада – крайній термін, до якого обидві сторони (насамперед Україна) повинні передати в штаб-квартиру Європейського футбольного Союзу всі необхідні документи. Після цього УЄФА розгляне справу, водночас одразу засідатиме Апеляційний комітет УЄФА, а не Контроль-дисциплінарний комітет.

За інформацією ЗМІ, найімовірніше, остаточне рішення потрібно чекати до кінця наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада головний лікар кантону Люцерн відправив нашу команду на карантин і скасував зустріч Швейцарія – Україна.

Пізніше він пояснив своє рішення, а глава Швейцарського футбольного союзу заявив, що цей матч неможливо зіграти 2021 року і назвав два варіанти виходу з цієї ситуації.

Віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький пояснив, як проходитиме розгляд справи.

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