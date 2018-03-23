Плювати: головний тренер збірної Англії висловився про бойкот ЧС-2018

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт зізнався, що байдуже ставиться до закликів про бойкот чемпіонату світу з футболу 2018 року. Коментуючи заяву міністра закордонних справ країни Бориса Джонсона, який порівняв Росію з гітлерівською Німеччиною, наставник "трьох левів" зазначив, що завжди відчував себе комфортно в РФ.

"Знаєте, мене не цікавить, що думає міністр з цього приводу. У нас не було навіть розмов про те, що ми туди не поїдемо. Особисто я відправлюся на ЧС. Я провів деякий час у Росії і відчував себе там неймовірно комфортно. Невідомо, як будуть розвиватися події у червні, але зараз нічого не заважає мені їхати туди", - наводить слова Саутгейта Goal.com.

Як повідомляв "Обозреватель", британські чиновники і члени королівської сім'ї будуть бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. Крім того, від поїздки в Росії вирішив утриматися президент Польщі Анджей Дуда.