"Плювати!" Чемпіон світу з РФ висміяв російську владу та футболістів

Кращий лижник Росії, дворазовий чемпіон світу Сергій Устюгов розкритикував владу за вручення футболістів нагород після виходу в чвертьфінал домашнього чемпіонату світу.

На думку спортсмена, це рішення є несправедливим по відношенню до тих, хто виступає індивідуально.

Сергій Устюгов Федерація лижних гонок Росії

"Прикро, коли футболістам за восьме місце на чемпіонаті світу дають заслужених майстрів спорту і кричать так, ніби це перемога вселенського масштабу. Це знецінює спортивні перемоги, особливо в індивідуальних видах. Як у нас все влаштовано в дитячо-юнацькому спорті? Тренеру платять стипендію за результати його спортсменів. Тому він вичавлює з молодої людини до тих пір, поки той вичавлюється. А те, що у нього проблеми починаються зі здоров'ям – плювати!" – цитує Устюгова російська федерація лижних гонок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний тренер Едуард Малофєєв закликав росіян дякувати Володимиру Путіну за успішний виступ національної збірної на ЧС-2018.

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