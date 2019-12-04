Плюс для України: УЄФА кардинально змінив формат відбору на чемпіонат світу-2022

Європейський футбольний союз (УЄФА) вніс зміни в відбірковий раунд чемпіонат світу-2022, за підсумками якого визначаться 13 європейських збірних, які виступлять на турнірі.

Відповідно до нової системи, на чемпіонат світу вийдуть десять переможців груп європейської кваліфікації. Вони отримають прямі путівки на турнір. Ще три команди визначаться через стикові матчі, в яких зіграють десять володарів других місць в групах, а також два кращих переможці груп по рейтингу Ліги націй УЄФА-2010/21 (без урахування тих, хто пробився на чемпіонат світу безпосередньо або потрапив в стикові матчі на правах володаря другого місця в своїй групі).

Мета введення такого комбінованого відбору полягає в бажанні УЄФА винагороджувати збірні за успіхи в Лізі націй.

У стикових матчах будуть три шляхи, в кожному з яких пройдуть півфінали з одного матчу. Переможці зіграють у фіналах. Жеребкування визначить, хто з учасників кожного фіналу зіграє вдома. Переможці трьох фіналів вийдуть на ЧС-2022.

На ЧС-2018 прямі путівки отримали команди, які перемогли в 9 групах кваліфікації. Ще 4 путівки були розіграні між 8 кращими збірними серед зайняли другі місця у відбіркових групах.

Нагадаємо, збірна України з футболу виграла групу Ліги націй і вийшла в елітний дивізіон турніру. Команда Андрія Шевченка випередила Чехію і Словаччину.

Переможницею Ліги націй УЄФА сезону 2018/2019 стала збірна Португалії, яка розбила в фіналі команду Нідерландів (1:0).

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!