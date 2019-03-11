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"Платіжка на 100 тисяч!" Селезньов обурився критикою через трансфер в Росію

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Скандальний екс-нападник донецького "Шахтаря" і "Дніпра" Євген Селезньов знову заявив, що його перехід в російську "Кубань" взимку 2016 року був пов'язаний з необхідністю годувати сім'ю.

"Я сім'ю годував, годую і буду годувати до кінця своїх днів, поки не здохну. І буду годувати з самого кращого. Я вважаю, це правильно. Так повинен надходити нормальний люблячий чоловік. Сьогодні мені подзвонила людина, яка займається моїм будинком – прийшла за газ, тільки за газ, квитанція на 103 тисячі гривень в цьому місяці. Великий будинок? А що, я повинен жити в халупі?! У будці?!" – сказав форвард іспанської "Малаги" в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", пише "Динамо" Київ від Шурика.

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Особа
Євген Селезньов
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