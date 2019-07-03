"Плаче": форвард "Динамо" "познущався" над партнером

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін епічно підколов свого партнера Віталія Миколенка, який через травму не зміг взяти участі в переможному для України ЧС з футболу U-20.

Форвард "біло-синіх" в жарт розповів, як захисник відреагував на успіх своїх партнерів на турнірі в Польщі.

Віталій Миколенко ФК "Динамо" Київ

"Він плакав через те, що не став чемпіоном, і зараз плаче. Заходжу в кімнату – плаче. Заспокоюю його, кажу: "За національну збірну зіграв". Але медальку йому привезли. Кажу йому, що може тепер в метро безкоштовно їздити", – цитує Бесєдіна "Динамо" Київ від Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін розповів, що йому та його партнерам набридло чемпіонство донецького "Шахтаря".

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