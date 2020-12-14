Півзахисник "Динамо" оцінив жеребкування плей-оф Ліги Європи

Півзахисник київського "Динамо" Віталія Бульяскій позитивно оцінив результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Біло-сині" у першому раунді плей-оф зіграють з бельгійським "Брюгге", що є хорошим результатом для команди Мірчи Луческу. Про це Буяльський заявив у коментарі прес-службі віце-чемпіонів України.

Він нагадав про те, що у киян не буде реваншистських настроїв через поразку в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів в минулому році.

"Хороший жереб. Ми досить непогано знаємо "Брюгге", з моменту нашої зустрічі у серпні минулого року у них особливо нічого не змінилося. А про силу суперника і говорити не варто, оскільки це діючий чемпіон Бельгії, та й зараз йде в лідерах чемпіонату країни. Можу сказати, що у "Брюгге" дуже хороша команда, двічі обіграли "Зеніт", – прокоментував підсумки жеребкування Буяльський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" зіграє з тель-авівським "Маккабі" в 1/16 фіналу Ліги Європи.