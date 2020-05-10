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10 травня • оновлено в 19:29
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Південнокорейський футболіст забив з "вертушки" фантастичний гол п'ятою

1.7т
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Після тривалого карантину в Південній Кореї почався чемпіонат країни з футболу і в першому ж турі було забито гол-шедевр.

На 85-й хвилині матчу "Канвон" - "Сеул" при рахунку 1:1 господарі втекли в контратаку, Кім Синде прийняв м'яч на лівому полуфланзi в швидкому прориві, і закинув круглого в центр штрафного майданчика. У цю зону набіг Чо Чжеван, і закрутившись вертушкою, п'ятою замкнув передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька тижнів тому в матчі третього туру чемпіонату Таджикистану між "Куктошем" і "Худжанд" був забитий неймовірний за красою гол.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Південної Кореї
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