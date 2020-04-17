Піти на пониження: "Тоттенхем" звернувся до колишнього тренера з несподіваним проханням

Михайло Морозов Футбол 13:37, 17.04.2020

Керівництво "Тоттенхема" попросило колишнього тренера команди Маурісіо Почеттіно піти на зменшення своєї зарплати, яка становить близько 10 мільйонів євро на рік, через коронавірус.

Як повідомляє видання DailyMail, однією з умов звільнення аргентинського фахівця було те, що клуб продовжить виплачувати йому оклад, поки він не знайде собі нове місце роботи. Незважаючи на інтерес до Почеттіно з боку європейських грандів в особі "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" та "Реала", він продовжує відпочивати від футболу, що ставить "Тоттенхем" у непросте фінансове становище в умовах пандемії.

Маурісіо Почеттіно
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Варто відзначити, що керівництво готується до таких же переговорів і з помічниками аргентинця, які теж отримують регулярні виплати від команди.

Нагадаємо, що в 2019 році Почеттіно вивів "Тоттенхем" у фінал Ліги чемпіонів, але був звільнений в листопаді через незадовільні результати в сезоні 2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки втратять команди з топ-5 чемпіонатів Європи, якщо пандемія коронавируса не дозволить їм закінчити нинішній сезон.

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