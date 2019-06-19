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"Питали про Росію": Платіні розповів про допит

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Колишній президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішель Платіні докладно розповів про ті питання, на які він відповідав під час допиту у справі про корупцію.

За словами функціонера, слідчі цікавилися в тому числі чемпіонатом світу-2018 в Росії.

"Не дивлячись на те, що я приїхав як свідок, мене тут же взяли під варту. Було неприємно. Все тривало досить довго. З огляду на кількість питань, по-іншому бути не могло. Мене запитували про Євро-2016, чемпіонат світу в Росії, чемпіонат світу в Катарі, ПСЖ, ФІФА. Я зберігав спокій, бо не маю відношення до жодних афер", – цитує Платіні AFP.

Новини
Корупція на ЧС-2022: експрезидента УЄФА Платіні звільнили з-під варти

Мішель Платіні

Мішель Платіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мішель Платіні і радник колишнього президента Франції Ніколя Саркозі були затримані у справі про можливий підкуп функціонерів ФІФА під час виборів країни-господарки ЧС-2022.

На думку слідства, Катар отримав право приймати мундіаль після політичного втручання Саркозі.

У ФІФА вже почалися секретні переговори про позбавлення Катару ЧС-2022.

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Теми
Корупція в ФІФАЧемпіонат світу 2018
Особа
Мішель Платіні
Теги
ФІФАУЄФА
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