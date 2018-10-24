Після трагедії у римському метро російського вболівальника штрикнули ножем

Російський уболівальник отримав ножове поранення біля стадіону в столиці Італії перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА. Ще двох людей побили.

Як інформує агентство ANSA у Twitter, перед грою, яка пройшла на Олімпійському стадіоні, вболівальники влаштували декілька бійок. Римська поліція розганяла їх пожежними гідрантами, декількох людей було затримано.

Раніше на станції метро у Римі відбулася поломка ескалатора, у результаті чого постраждали майже 30 осіб, у тому числі російські вболівальники ЦСКА, котрі прямували на гру.