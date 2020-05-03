"Після пандемії залишаться тільки тупі": Алієву "прилетіло" з Росії

Колишній капітан "Зеніту", а нині головний тренер "Зеніту-2" Владислав Радімов обрушився з критикою на ексдинамівця Олександра Алієва за його конспірологічну теорію про пандемію коронавiрусу.

"А вам він теж нагадує героя анекдоту? Що, після пандемії залишаться тільки тупі, тому що розумні знають, що коронавірус - фігня, і вони не захворіють? Цей клоундей, схоже, навіть на конкурсі муд*ків зайняв би друге місце, тому що муд*к. Краще б брав приклад з Шевченка та Реброва", - написав Радімов у себе в Twitter.

А вам він теж нагадує героя анекдоту? Що після пандемії залишаться тільки тупі, тому що розумні знають, що коронавірус-фігня, і вони не захворіють? Цей клоундей, схоже, навіть на конкурсі мудаків зайняв би друге місце, тому що мудак🤦 Краще б брав приклад з Шевченка та Реброва 💪 pic.twitter.com/5VAvw601OI - Владислав Радімов (@ radimov02) May 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв записав Instagram-cторіз, де заявив, що вважає новини про велику кількість смертей через коронавiрус "фейком".

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