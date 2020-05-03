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3 травня • оновлено в 23:21
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"Після пандемії залишаться тільки тупі": Алієву "прилетіло" з Росії

6.7т
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Колишній капітан "Зеніту", а нині головний тренер "Зеніту-2" Владислав Радімов обрушився з критикою на ексдинамівця Олександра Алієва за його конспірологічну теорію про пандемію коронавiрусу.

"А вам він теж нагадує героя анекдоту? Що, після пандемії залишаться тільки тупі, тому що розумні знають, що коронавірус - фігня, і вони не захворіють? Цей клоундей, схоже, навіть на конкурсі муд*ків зайняв би друге місце, тому що муд*к. Краще б брав приклад з Шевченка та Реброва", - написав Радімов у себе в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв записав Instagram-cторіз, де заявив, що вважає новини про велику кількість смертей через коронавiрус "фейком".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Алієв
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