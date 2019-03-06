"Після Києва": тренер "Челсі" поскаржився на матч з "Динамо"

Головний тренер лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі висловив невдоволення ігровим календарем команди.

За словами італійського фахівця, його підопічним доведеться вийти на матч національного чемпіонату трохи більше ніж за дві доби після поєдинку з київським "Динамо" в Лізі Європи.

Мауріціо Сарри

"В Італії ви можете попросити перенести гру на понеділок, щоб мати більше відпочинку. Нам же доведеться грати в Прем'єр-лізі через 62 години після зустрічі з Києвом. У них молода і фізично потужна команда. Обидва матчі будуть важкими. У них швидкі вінгери, і нам потрібно буде добре себе показати", – заявив Саррі на передматчевій прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському "Динамо" розповіли про неймовірні кадрові втрати перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи, який пройде в четвер, 7 березня.

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