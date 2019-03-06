МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Після Києва": тренер "Челсі" поскаржився на матч з "Динамо"

6.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі висловив невдоволення ігровим календарем команди.

За словами італійського фахівця, його підопічним доведеться вийти на матч національного чемпіонату трохи більше ніж за дві доби після поєдинку з київським "Динамо" в Лізі Європи.

Новини
"Доведеться везти": легенда "Челсі" вказав на небезпеку матчу з "Динамо"

Мауріціо Сарри

Мауріціо Сарри

"В Італії ви можете попросити перенести гру на понеділок, щоб мати більше відпочинку. Нам же доведеться грати в Прем'єр-лізі через 62 години після зустрічі з Києвом. У них молода і фізично потужна команда. Обидва матчі будуть важкими. У них швидкі вінгери, і нам потрібно буде добре себе показати", – заявив Саррі на передматчевій прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському "Динамо" розповіли про неймовірні кадрові втрати перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи, який пройде в четвер, 7 березня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга ЄвропиДинамо - Челсі
Місце
АнгліяЛондон
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
17
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги