"Пішов за пивом": японський воротар пропустив два голи з центру поля за одну хвилину

У матчі другого дивізіону чемпіонату Японії з футболу між командами "Ямагата" і "Ехіме" (3:0) господарям вдалося забити два неймовірні голи з однохвилинним інтервалом.

На 61 хвилині, коли рахунок був 1:0, один із гравців "Ямагати" отримав м'яч у центрі поля, скориставшись невдалою передачею суперника. Побачивши, що голкіпер вийшов занадто далеко з воріт, він другим дотиком перекинув футбольний снаряд через нього і збільшив перевагу своєї команди, повідомляє "Чемпіонат".

Воротар не зробив висновків з цього моменту. Лише через хвилину господарі знову перехопили ініціативу в центрі. Уже другий гравець "Ямагати" також пробив зі своєї половини поля. М'яч цього разу полетів невисоко, однак голкіпер, як і минулого разу, потрапив до халепи, пропустивши безглуздий гол.

Користувачі в коментарях жартують над нещасливим стражем воріт. "Коли я ходив за пивом, нашій команді забили гол. Звідси правило – воротар має стояти у воротах", "Просто воротар ставив на тотал понад 2.5", "Воротар просто з дитинства хотів грати в центрі поля", – пишуть свої версії того, що трапилося, вболівальники .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хорватські футболісти пропустили найбезглуздіший гол року.

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