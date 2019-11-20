"Пішов на ***": у Росії відреагували на скандал у збірній на Євро-2020

Російський футбольний союз (РФС) хоче покарати фанатів російської збірної, які ображали під час матчу кваліфікації Євро-2020 проти Сан-Марино нападника Артема Дзюбу.

Артем Дзюба з уболівальниками

Раніше стало відомо, що на поєдинку Сан-Марино – Росія кілька десятків фанатів з гостьового сектора скандували: "Дзюбо, Дзюбо, йди ## ### (звідси)". Після матчу капітан збірної Росії Артем Дзюба одразу пішов у роздягальню, відмовившись разом із командою підійти до фанатської трибуни.

В едином порыве гостевая трибуна в Серравалле проскандировала:

"Дзюба, Дзюба, иди нах**" pic.twitter.com/gnVO956K1N — OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 19 ноября 2019 г.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, чиновники РФС вирішили не залишати без уваги цей епізод і знайти хуліганів, благо вболівальники, що кричали нецензурні вислови про Дзюбу, потрапили на відео і фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії різко відреагували на можливе відсторонення їхньої країни від Євро-2020 через гучний допінговий скандал.

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