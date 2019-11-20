Головна Новини
20 листопада • оновлено в 19:23
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Пішов на ***": у Росії відреагували на скандал у збірній на Євро-2020

5.3т
Читати матеріал російською

Російський футбольний союз (РФС) хоче покарати фанатів російської збірної, які ображали під час матчу кваліфікації Євро-2020 проти Сан-Марино нападника Артема Дзюбу.

Артем Дзюба з уболівальниками

Артем Дзюба з уболівальниками

Раніше стало відомо, що на поєдинку Сан-Марино – Росія кілька десятків фанатів з гостьового сектора скандували: "Дзюбо, Дзюбо, йди ## ### (звідси)". Після матчу капітан збірної Росії Артем Дзюба одразу пішов у роздягальню, відмовившись разом із командою підійти до фанатської трибуни.

Новини
"Кривоногi": збірну Росії загнобили за ганьбу на Євро-2020

Як повідомляє телеграм-канал Baza, чиновники РФС вирішили не залишати без уваги цей епізод і знайти хуліганів, благо вболівальники, що кричали нецензурні вислови про Дзюбу, потрапили на відео і фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії різко відреагували на можливе відсторонення їхньої країни від Євро-2020 через гучний допінговий скандал.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Особа
Артем Дзюба
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
16
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги