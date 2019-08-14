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"Пішли на х**!" Фанати "Динамо" жорстко звернулися до капітана команди - відео 18+

3.4т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" не змогло подолати 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись бельгійському "Брюгге" (0:1, 3:3), і продовжить виступи у другорядній Лізі Європи.

Після гри Віктор Циганков підійшов до вболівальників, і діалог вийшов украй неприємним для капітана "біло-синіх", з великою кількістю претензій і нецензурної лексики.

Увага! Відео містить ненормативну лексику (18+)

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Стало відомо, хто може очолити "Динамо" після відставки Хацкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" третій рік поспіль провалило кваліфікацію Ліги чемпіонів, не зумівши пробитися в груповий раунд, що є клубним антирекордом. Фіаско в іграх з "Брюгге" спричинило за собою відставку головного тренера "біло-синіх" Олександра Хацкевича.

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Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Особа
Віктор Циганков
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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