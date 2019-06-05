"Пішки до Донецька": Зозуля розповів про розмову з Ахметовим

Екс-нападник "Дніпра" Роман Зозуля розповів, як після перемоги над "Шахтарем" (3:1) в чемпіонаті України в серпні 2013 року, його намагалися переманити "гірники".

"Вранці після гри дзвонить хтось наполегливий, номер незнайомий. З 5-го разу я взяв трубку. "Алло, це Срна, привіт, з перемогою тебе! Ви молодці. Тут хоче з тобою поговорити Рінат Леонідович". Я аж спітнів. Відразу прокинувся і ніби-то вчора і не святкував. Я вже дружині моргаю, що пішки підемо в Донецьк. Він каже, мовляв, так і так, хочемо тебе бачити в "Шахтарі": "Я не знаю твою зарплату, але я даю в три рази більше. І якщо ти скажеш "Так", я тобі даю підйомні". Сума була значна, близько двох мільйонів", - розповів Зозуля на Youtube-каналі "Бомбардир".

Роман зізнався, що йому дуже лестило увага Ахметова.

"Насправді було дуже приємно на душі, що "Шахтар" мене хоче і сам президент дзвонив. Я спілкувався на той момент з донецькими футболістами. Подзвонив Ракицькому з ним переговорив. Я розумів, що якщо перейду, то я нереально виграю фінансово. Але там був Луїс Адріано, Луческу, там були бразильці. Шансів грати було мало, а я на той момент грав за збірну, я грав в "Дніпрі", ми грали в Лізі Європи і все добре було. Ну і я ж вихованець "Динамо", у мене динамівське серце. Як би це не звучало, я з Києва і нас з дитинства вчили, що для "Динамо" означає "Шахтар", - підсумував футболіст "Альбасете".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Зозуля став головною зіркою матчу чемпіонату Іспанії між "Альбасете" і "Райо Махадаонда".

Наш співвітчизник приніс своїй команді перемогу, оформивши два голи і результативну передачу під кінець гри.

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