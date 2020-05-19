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20 травня • оновлено в 01:24
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"Пишаюся, що українець": непереможний боксер викликав ажіотаж у США

5.5т
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25-річний український проспект суперважкої ваги (понад 90,7 кг) Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) потрапив на сторінки авторитетного американського журналу The Ring у розділ "Нові обличчя".

"Я задоволений виконаною роботою. Працюю, щоб стати кращим. Досконалості немає межі. Найголовніше, що зараз потрібно, це набратися досвіду. Більше раундів за плечима. Щасливий, що можу представляти свою країну і культуру в світі. Пишаюся, що українець", – цитує Сіренка Vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня Сіренко завоював вакантний титул чемпіона світу за версією EBP (Eurasian Boxing Parliament) у суперважкому дивізіоні.

На вечорі боксу в Карлсруе (Німеччина), наш непереможний співвітчизник нокаутував у першому раунді 37-річного Айвана Ді Берардіно (9-2-1, 6 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Владислав Сіренко
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