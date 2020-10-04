Пірло сказав, коли ризиковано їхати до Києва

Головний тренер "Ювентуса" Андреа Пірло заявив, що задоволений календарем групового етапу Ліги чемпіонів з "Динамо", "Барселоною" та "Ференцварош".

За словами легендарного італійця, йому б не хотілося приїжджати в Україну взимку.

"Грати з "Барселоною" – це захоплююче, і добре починати сезон в Києві. Набагато гірше було б поїхати туди в грудні, ризикуючи грати на снігу або льоду", – сказав Пірло в інтерв'ю tuttosport.com.

Відзначимо, що букмекери оцінили шанси "Динамо" в Лізі чемпіонів. Столичний клуб повинен зайняти третє місце в групі G і продовжити боротьбу в Лізі Європи. Пізніше було опубліковано розклад "біло-синіх" в груповому етапі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Динамо" Олександр Караваєв розповів, що головний тренер клубу Мірча Луческу був дуже лаконічний, дізнавшись, що в Лізі чемпіонів вони потрапили в групу з "Ювентусом"