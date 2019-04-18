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"Підтримую": тренер "Манчестер Сіті" висловився про "вбивство" команди в Лізі чемпіонів

2.7тЧитати матеріал російською

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола після драматичного вильоту команди з Ліги чемпіонів не став звинувачувати в усьому арбітра зустрічі, який скасував вирішальний гол "містян" після допомоги системи відеоасистента (VAR).

"Це жорстоко, але що є, те є. Ми повинні це прийняти. У другому таймі ми створили безліч моментів і забили потрібні нам голи. На жаль, фінал матчу був невдалим для нас, тому я вітаю "Тоттенхем" і бажаю команді удачі у півфіналі Ліги чемпіонів. Я підтримую VAR, але, можливо, з одного боку гол Льоренте був забитий рукою, а з точки зору судді — ні", — заявив іспанський тренер у коментарі ВВС.

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"Манчестер Сіті" – "Тоттенхем"

"Манчестер Сіті" – "Тоттенхем"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Лізі чемпіонів визначилися всі півфіналісти турніру.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Пеп Гвардіола
Місце
АнгліяМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
Джерело
Джерело:"Матч ТВ"
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