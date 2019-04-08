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Підстава Малиновського, жарти Мілевського: топ-події українців у Європі

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Як прорвало! Поки в минулу неділю в Україні "Динамо" і "Шахтар" гаряче з'ясовували стосунки в Кубку України, українські легіонери один за іншим "клепали" голи.

Правда, Артем Мілевський хоч і не забив, але заробив пенальті, після матчу потроливши самого себе. А "бельгієць" Руслан Малиновський до свого дублю за "Генк" додав ще й червону картку. Хто що "назабивав" і кого в результаті захлеснули пристрасті — у своїй традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.

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Малиновський "розчохлив гармату" та "погладив" суперника бутсою

Руслан Малиновський не забивав у чемпіонаті Бельгії з середини березня, але в матчі з "Гентом" буквально вибухнув — зароблений пенальті, два голи та червона картка!

Очевидно, що Малиновський засумував за голами і зарядився емоціями боротьби за таке близьке чемпіонство ("Генк" довгий час продовжує лідирувати в турнірній таблиці). Руслан традиційно добре знаходив ударні позиції біля штрафного майданчика та вже всередині, що допомогло йому напрацювати на два голи.

І все йшло просто чудово, поки в кінці матчу Малиновський не потрапив у досить дурну ситуацію. Біля кутового прапорця українець боровся корпусом і після падіння на газон зачепив голову суперника підошвою бутси. Суддя розцінив це як явну грубість і вилучив футболіста прямою червоною карткою. Більшість у Бельгії також вважають, що Малиновський спеціально зачепив суперника. Однак на відео видно, що Руслан робив рух за інерцією, і тут, швидше за все, голова суперника випадково потрапила під бутсу українця, ніж навпаки.

Проте Малиновський сьогодні більше герой, ніж антигерой для "Генка". Саме його голи принесли клубу важливу перемогу в другій частині чемпіонату, зберігши відставання від "Брюгге" в 4 очки. А хавбек із 11 голами в чемпіонаті тепер розділяє другий рядок рейтингу бомбардирів, із бельгійцем Троссардом.

У цьому ж поєдинку за "Гент" зіграли ще двоє українців — форварди Роман Яремчук і Роман Безус. Однак нападники не змогли запам'ятається чимось суттєвим (Безус вийшов тільки на заміну в другому таймі, трохи пізніше отримавши жовту картку).

Мілевський на досвіді заробив пенальті та потролив себе

Артем Мілевський відмінно почуває себе в брестському "Динамо", у минулі вихідні разом зі своєю командою впевнено перегравши могильовский "Дніпро" (3:1). Міля хоч і не забив, але зумів заробити пенальті (з якого був відкритий рахунок).

Мілевський після матчу був у чудовому настрої, в своєму Instagram привітавши команду з перемогою. Артем підібрав фото з фолом, підписавши: "Це я вмію робити найкраще".

У Білорусі тільки почався сезон (за системою "весна-осінь"), і після двох турів (дві перемоги) "Динамо" Брест іде на 3 місці.

Шахов та Гринь ефектно забивають у Греції та Данії

Євген Шахов у цьому сезоні не часто тішить голами за ПАОК, більше виконуючи роль розігруючого в центрі поля. Але в поєдинку 27 туру чемпіонату Греції розписатися у воротах зумів і сам. Українець підключився до атаки та відмінно пробив головою!

Після 27 матчів у сезоні ПАОК очолює таблицю чемпіонату Греції, випереджаючи найближчого конкурента ("Олімпіакос") на 10 очок.

Не менш круто (а то й більше) у минулий вікенд відзначився український форвард Сергій Гринь. Граючи за данський "Вейле" проти "Сеннерсюка" (4:1), він зробив дубль. "Вишенькою" став його другий м'яч, коли Сергій увірвався в штрафну, фінтом хитнув суперника та потужно пробив у дальній кут.

"Вейле" поки йде 4-му місці у своїй пульці з 24 очками (8 команд розділені на дві групи, де розігруються тільки путівки у кваліфікацію Ліги Європи), відстаючи від лідера на 11 пунктів.

Петряка серйозно мають намір прописати в Угорщині

Ні, до натуралізації справа не доходить, а ось повноцінний трансфер — це запросто. У цьому сезоні Іван Петряк став справжнім відкриттям для всього чемпіонату Угорщини, і тепер "Ференцварош" (де українець грає лише в оренді) сподівається викупити його у донецького "Шахтаря".

Іван Петряк

Іван Петряк

"Ми хочемо викупити Петряка, але це нелегко. Спочатку "Ференцварош" повинен домовитися з "Шахтарем", і ми вже зробили пропозицію. Звичайно, якщо Петряк залишиться в "Ференцвароші", то це буде добре. Я розмовляв із ним, Іван щасливий тут, але його майбутнє, в першу чергу, — у руках "Шахтаря", — цитує головного тренера команди Сергія Реброва Csakfoci.hu.

Трансфер Петряк у "Ференцварош" дуже ймовірний — у клубі всі зацікавлені в підписанні українця, а "Шахтарю" він просто не потрібен (на протязі декількох років Іван не зміг знайти себе в команді Паулу Фонсеки). Однак "Шахтар" не любить просто так відпускати своїх молодих футболістів.

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Особи
Руслан МалиновськийАртем МілевськийРоман БезусРоман ЯремчукЄвген ШаховІван ПетрякСергій Ребров
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