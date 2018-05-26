Підраховано, скільки фанатів не пустили в Україну на фінал Ліги чемпіонів

Державна прикордонна служба України не пустила в нашу країну на фінал Ліги чемпіонів 6 уболівальників.

"За результатами додаткової перевірки відмовлено у в'їзді на Україну шести іноземцям. У тому числі двом громадянам РФ - представникам ЗМІ, які прибули рейсами з Мінська і Тбілісі", - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Всього ж за даними на 14:00 26 травня, Київ відвідали майже 18 тисяч футбольних фанатів.

"Прикордонники оформили документи на в'їзд в країну майже 18 000 громадян, які слідують на фінал ЛЧ. У тому числі протягом останньої доби оформлено 8 000 осіб", - йдеться в прес-релізі відомства.

Новини Російських ультрас не пустили до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Раніше повідомлялося, що вболівальникам "Ліверпуля" скасували рейси в Київ на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів . Початок о 21:45.

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляції матчу Реал - Ліверпуль.